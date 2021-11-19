МИД Украины вызвал посла Болгарии из-за слов президента о российском Крыме
В Киеве считают, что такие высказывания не способствуют развитию добрососедских отношений и расходятся с официальной позицией Софии.
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МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве и ждёт от президента Румена Радева опровержение его слов о российском Крыме, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Незалежной. 18 ноября Радев, желающий переизбраться на второй срок, на дебатах со своим главным оппонентом Анастасом Герджиковым назвал полуостров российским и заявил о неэффективности санкций Европейского союза против Москвы.
"В МИД Украины был приглашён посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев. Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов. Ожидаем опровержение президентом Болгарии Руменом Радевом его вчерашнего заявления", — говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что такие высказывания не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и расходятся с официальной позицией Софии. Отмечается, что Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины.
Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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