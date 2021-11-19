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Меркель выступила за сохранение диалога между НАТО и Россией

Она также отметила, что хочет обсудить с генсеком альянса миграционный кризис на границах Белоруссии с Евросоюзом.

19 ноября, 12:20
<p>Фото © ТАСС / AP / Yorgos Karahalis</p>

Фото © ТАСС / AP / Yorgos Karahalis

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель перед переговорами с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выступила за сохранение диалога трансатлантического союза с Россией, несмотря на похолодание в отношениях.

"Я лично всегда выступала за диалог между НАТО и Россией. К сожалению, сейчас мы здесь вступили в период похолодания. У нас большие противоречия, но всегда лучше говорить друг с другом, нежели не делать этого. Это определённо тоже будет темой [переговоров со Столтенбергом]", — заявила она журналистам перед переговорами с генсеком НАТО.

Она отметила, что намерена обсудить с генсеком ситуацию на границе России с Украиной, а также миграционный кризис на границах Белоруссии с Евросоюзом.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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