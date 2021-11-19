Меркель выступила за сохранение диалога между НАТО и Россией
Она также отметила, что хочет обсудить с генсеком альянса миграционный кризис на границах Белоруссии с Евросоюзом.
Фото © ТАСС / AP / Yorgos Karahalis
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель перед переговорами с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выступила за сохранение диалога трансатлантического союза с Россией, несмотря на похолодание в отношениях.
"Я лично всегда выступала за диалог между НАТО и Россией. К сожалению, сейчас мы здесь вступили в период похолодания. У нас большие противоречия, но всегда лучше говорить друг с другом, нежели не делать этого. Это определённо тоже будет темой [переговоров со Столтенбергом]", — заявила она журналистам перед переговорами с генсеком НАТО.
Она отметила, что намерена обсудить с генсеком ситуацию на границе России с Украиной, а также миграционный кризис на границах Белоруссии с Евросоюзом.
Ранее президент Владимир Путин, выступая на коллегии МИД, назвал подчёркнуто конфронтационным настрой НАТО в отношении России. Он отметил, что складывается удручающая ситуация в отношениях с Североатлантическим альянсом, который демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам.
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