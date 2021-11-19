Меркель выступила за сохранение диалога между НАТО и Россией

"Я лично всегда выступала за диалог между НАТО и Россией. К сожалению, сейчас мы здесь вступили в период похолодания. У нас большие противоречия, но всегда лучше говорить друг с другом, нежели не делать этого. Это определённо тоже будет темой [переговоров со Столтенбергом]", — заявила она журналистам перед переговорами с генсеком НАТО.