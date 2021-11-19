В Европе испугались холодной зимы без "Северного потока – 2"

"Есть реальная обеспокоенность, что, если у нас будет холодная зима, у нас могут быть перебои с электричеством в Европе" , — приводит его слова издание Le Monde.

По мнению Уира, Германии необходимо ускорить процесс сертификации "Северного потока – 2", чтобы избежать высоких цен на энергоресурсы в дальнейшем. При этом отмечается, что приостановка сертификации газопровода произошла в тот момент, когда сложился целый ряд негативных факторов: в хранилищах Европы осталось мало газа, на инфраструктуре всё чаще происходят аварии, силы ветров не хватает для работы ветрогенераторов, а в Германии и Великобритании отмечается повышенное потребление метана.