В Европе испугались холодной зимы без "Северного потока – 2"
Там отметили, что сертификация газопровода остановилась в самый неподходящий момент.
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Если приближающаяся зима окажется слишком холодной, Европа может столкнуться с перебоями поставок электроэнергии. Такое мнение выразил директор биржевой компании Trafigura Джереми Уир.
"Есть реальная обеспокоенность, что, если у нас будет холодная зима, у нас могут быть перебои с электричеством в Европе", — приводит его слова издание Le Monde.
По мнению Уира, Германии необходимо ускорить процесс сертификации "Северного потока – 2", чтобы избежать высоких цен на энергоресурсы в дальнейшем. При этом отмечается, что приостановка сертификации газопровода произошла в тот момент, когда сложился целый ряд негативных факторов: в хранилищах Европы осталось мало газа, на инфраструктуре всё чаще происходят аварии, силы ветров не хватает для работы ветрогенераторов, а в Германии и Великобритании отмечается повышенное потребление метана.
Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. При этом сообщалось, что ввод в эксплуатацию газопровода может быть отложен до марта 2022 года.
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