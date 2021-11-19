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В Европе испугались холодной зимы без "Северного потока – 2"

Там отметили, что сертификация газопровода остановилась в самый неподходящий момент.

19 ноября, 12:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Если приближающаяся зима окажется слишком холодной, Европа может столкнуться с перебоями поставок электроэнергии. Такое мнение выразил директор биржевой компании Trafigura Джереми Уир.

"Есть реальная обеспокоенность, что, если у нас будет холодная зима, у нас могут быть перебои с электричеством в Европе", — приводит его слова издание Le Monde.

По мнению Уира, Германии необходимо ускорить процесс сертификации "Северного потока – 2", чтобы избежать высоких цен на энергоресурсы в дальнейшем. При этом отмечается, что приостановка сертификации газопровода произошла в тот момент, когда сложился целый ряд негативных факторов: в хранилищах Европы осталось мало газа, на инфраструктуре всё чаще происходят аварии, силы ветров не хватает для работы ветрогенераторов, а в Германии и Великобритании отмечается повышенное потребление метана.

В МИД РФ высказались по приостановке сертификации "Северного потока – 2"

В МИД РФ высказались по приостановке сертификации "Северного потока – 2"

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. При этом сообщалось, что ввод в эксплуатацию газопровода может быть отложен до марта 2022 года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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