Россиянин Третьяков выиграл стартовый этап Кубка мира по скелетону
Он является олимпийским чемпионом Сочи-2014 и двукратным обладателем Кубка мира в общем зачёте.
Фото © ТАСС / AP Photo / Kerstin Joensson
Российский скелетонист Александр Третьяков выиграл стартовый этап Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Инсбруке.
По итогам двух попыток Третьяков показал лучшее время — 1 минута 45,07 секунды. Серебряную медаль завоевал Мартинс Дукурс из Латвии, проигравший россиянину семь сотых секунды. Третьим стал немец Кристофер Гротхер (+0,16).
Другой представитель России Владислав Семёнов занял пятое место, проиграв Третьякову 39 сотых секунды. Никита Трегубов оказался на десятой позиции (+0,65).
В активе Третьякова есть победы на чемпионате мира 2013 года в Санкт-Морице и Олимпиаде-2014 в Сочи. Также 36-летний россиянин является двукратным обладателем Кубка мира в общем зачёте.
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