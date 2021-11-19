Россиянин Третьяков выиграл стартовый этап Кубка мира по скелетону

По итогам двух попыток Третьяков показал лучшее время — 1 минута 45,07 секунды. Серебряную медаль завоевал Мартинс Дукурс из Латвии, проигравший россиянину семь сотых секунды. Третьим стал немец Кристофер Гротхер (+0,16).

В активе Третьякова есть победы на чемпионате мира 2013 года в Санкт-Морице и Олимпиаде-2014 в Сочи. Также 36-летний россиянин является двукратным обладателем Кубка мира в общем зачёте.