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Россиянин Третьяков выиграл стартовый этап Кубка мира по скелетону

Он является олимпийским чемпионом Сочи-2014 и двукратным обладателем Кубка мира в общем зачёте.

19 ноября, 12:42
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Kerstin Joensson</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Kerstin Joensson

Российский скелетонист Александр Третьяков выиграл стартовый этап Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Инсбруке.

По итогам двух попыток Третьяков показал лучшее время — 1 минута 45,07 секунды. Серебряную медаль завоевал Мартинс Дукурс из Латвии, проигравший россиянину семь сотых секунды. Третьим стал немец Кристофер Гротхер (+0,16).

Другой представитель России Владислав Семёнов занял пятое место, проиграв Третьякову 39 сотых секунды. Никита Трегубов оказался на десятой позиции (+0,65).

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В активе Третьякова есть победы на чемпионате мира 2013 года в Санкт-Морице и Олимпиаде-2014 в Сочи. Также 36-летний россиянин является двукратным обладателем Кубка мира в общем зачёте.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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