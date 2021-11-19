"Дадим шанс попасть на ЧМ-2022": "Урал" готов арендовать у "Зенита" Артёма Дзюбу
После первого с Евро-2020 вызова в сборную нападающий заявил, что пока не набрал форму.
Фото © ФК "Зенит"
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб готов арендовать у петербургского "Зенита" Артёма Дзюбу. Об этом сообщает "РБ-Спорт".
"Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой. Артём — хороший футболист, он бы нам помог. Мы можем ему дать шанс попасть на чемпионат мира в Катаре. Здесь всё зависит ещё от главного тренера и хочет ли Артём", — заявил Иванов.
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В списке лучших бомбардиров нынешнего сезона в РПЛ Дзюба уступает только лидирующему форварду "Уфы" Гамиду Агаларову, у которого 11 голов. В 14 матчах 33-летний форвард забил семь мячей и отдал три результативные передачи.
В конце сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний форвард отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму. С тех пор главный тренер сборной Валерий Карпин его не вызывал в сборную.
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