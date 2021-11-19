Инфекционист Никифоров назвал три "сезонных" заболевания этой зимы

Одним из них по-прежнему остаётся ковид: по мнению специалиста, уходить он пока не собирается, несмотря на все усилия.

Завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России и доктор медицинских наук Владимир Никифоров перечислил три основных заболевания, грозящих россиянам в ближайшие зимние месяцы.

"Грипп — естественно. Это как всегда, но благо против него есть вакцинация, которая и сейчас идёт. Она бесплатна. У нас сейчас есть богатый выбор, и в том числе четырёхвалентных вакцин. Это очень важно", — рассказал он в беседе с Ura.ru и добавил, что "сезонным заболеванием" по-прежнему остаётся ОРВИ.

Медик уточнил, что видов вируса существует очень много — больше сотни, и клинически они никак не отличаются друг от друга. Третьим заболеванием этой зимы является ковид, заявил Никифоров. По его оценке, несмотря на все усилия во всём мире, в том числе и вакцинацию, вирус уходить пока не собирается.