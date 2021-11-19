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Регион
Опубликовано 19 ноября 2021, 16:53
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Лавров жёстко отчитал шведского журналиста за "неприличный" вопрос

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Министр заметил, что подобное мышление уже вышло за пределы стран, для которых оно давно характерно.

Глава российского МИД Сергей Лавров отчитал шведского журналиста за вопрос о том, что Россия планирует делать для того, чтобы угодить Западу. Его возмутило, что такую нетактичность проявляют уже представители таких нейтральных, умеренных стран, как Швеция.

"Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично", — сказал Лавров в ходе общения с журналистами по итогам переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

По словам министра, вопросы подобного характера подрывают основы, на которых зиждется ОБСЕ и строится современная архитектура международных отношений. Лавров также заметил, что подобные высказывания стали традицией не только для западных стран, но и благодаря средствам массовой информации проникают в умы представителей нейтральных государств.

Лавров пообещал асимметричный ответ России на недружественные шаги Запада
Лавров пообещал асимметричный ответ России на недружественные шаги Запада

Ранее Лайф писал, что Сергей Лавров раскритиковал Запад за отсутствие стремления найти баланс интересов с РФ и желания вести дела на равноправной основе.

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Роман Имполитов
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