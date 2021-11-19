НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции

Её соотечественницы Алёна Косторная и Ксения Синицына заняли второе и третье место соответственно.

19 ноября, 13:38
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/goldenskate/status/1456558273537138689/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">goldenskate</a></p>

Фото © Twitter / goldenskate

Действующая чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при во Франции. Соревнования проходят в Гренобле.

За своё выступление Щербакова получила от судей 77,94 балла. В тройку лидеров попали ещё две россиянки. Второй результат показала действующая чемпионка Европы Алёна Косторная (76,44). На третьем месте — Ксения Синицына (69,89).

Победительница этапа определится в субботу, 20 ноября, после исполнения фигуристками произвольной программы.

Ученица Тутберидзе стала первой фигуристкой, исполнившей четверной риттбергер на соревнованиях

Ученица Тутберидзе стала первой фигуристкой, исполнившей четверной риттбергер на соревнованиях

Гран-при Италии — пятый этап нынешнего сезона. Ранее в женском одиночном катании на четырёх турнирах побеждали россиянки. Александра Трусова первенствовала в США, Камила Валиева — в Канаде, Анна Щербакова — в Италии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1