Фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции

Действующая чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при во Франции. Соревнования проходят в Гренобле.

За своё выступление Щербакова получила от судей 77,94 балла. В тройку лидеров попали ещё две россиянки. Второй результат показала действующая чемпионка Европы Алёна Косторная (76,44). На третьем месте — Ксения Синицына (69,89).

Победительница этапа определится в субботу, 20 ноября, после исполнения фигуристками произвольной программы.