Фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции
Её соотечественницы Алёна Косторная и Ксения Синицына заняли второе и третье место соответственно.
Фото © Twitter / goldenskate
Действующая чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при во Франции. Соревнования проходят в Гренобле.
За своё выступление Щербакова получила от судей 77,94 балла. В тройку лидеров попали ещё две россиянки. Второй результат показала действующая чемпионка Европы Алёна Косторная (76,44). На третьем месте — Ксения Синицына (69,89).
Победительница этапа определится в субботу, 20 ноября, после исполнения фигуристками произвольной программы.
Гран-при Италии — пятый этап нынешнего сезона. Ранее в женском одиночном катании на четырёх турнирах побеждали россиянки. Александра Трусова первенствовала в США, Камила Валиева — в Канаде, Анна Щербакова — в Италии.
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