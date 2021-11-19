Премьер Венгрии предложил антиваксерам выбрать между прививкой и смертью

Противники вакцинации должны привиться от коронавируса или умереть, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что сейчас его страна борется с четвёртой волной ковида и самый сложный путь пока впереди.

"В конце концов все должны будут пройти вакцинацию. Даже антиваксеры поймут, что либо они вакцинируются, либо умрут. Поэтому я призываю всех воспользоваться этой возможностью", — сказал он в эфире радио Kossuth.

Орбан добавил, что если бы все вакцинировались, то четвёртой волны ковида в Венгрии можно было бы избежать либо свести её влияние на местных жителей к минимуму. Кстати, сам премьер вакцинировался уже третьей дозой препарата от коронавируса.