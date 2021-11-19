Премьер Венгрии предложил антиваксерам выбрать между прививкой и смертью
По его мнению, если бы все вакцинировались, то четвёртой волны ковида в стране можно было бы избежать.
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Противники вакцинации должны привиться от коронавируса или умереть, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что сейчас его страна борется с четвёртой волной ковида и самый сложный путь пока впереди.
"В конце концов все должны будут пройти вакцинацию. Даже антиваксеры поймут, что либо они вакцинируются, либо умрут. Поэтому я призываю всех воспользоваться этой возможностью", — сказал он в эфире радио Kossuth.
Орбан добавил, что если бы все вакцинировались, то четвёртой волны ковида в Венгрии можно было бы избежать либо свести её влияние на местных жителей к минимуму. Кстати, сам премьер вакцинировался уже третьей дозой препарата от коронавируса.
А ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не поддержал идею перенять опыт властей Сингапура, отказавшихся лечить непривитых от коронавируса за государственный счёт. Вместо введения карательных мер он посоветовал законодателям подумать о том, что можно ещё предпринять для обеспечения массовой вакцинации.
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