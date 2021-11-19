Педиатр Османов назвал причины увеличения заболеваемости ковидом среди детей

Главный педиатр столичного Департамента здравоохранения, главный врач Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов заявил о непростой ситуации с заболеваемостью коронавирусом среди детей.

"Количество больных растёт. По сравнению с первой волной число заболевших детей увеличилось в три-четыре раза. С третьей волной — в два раза. И на этом фоне, конечно, увеличилось и количество госпитализаций", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Врач отметил, что выросло не просто число детей с ковидом, но и тех, которые нуждаются в госпитализации: это дети с тяжёлой и среднетяжёлой формой. По словам Османова, болезнь может скрываться под разными "масками". Он привёл в пример, что в четвёртую волну это может обычный грипп, какая-то другая вирусная инфекция, просто головная боль, кишечная инфекция с симптомами поражения желудочно-кишечного тракта.

Медик добавил, что в группе риска находятся дети с хроническими заболеваниями, при этом тяжёлое течение болезни может быть и у практически здоровых детей, всё зависит от стечения обстоятельств и от уязвимостей у ребёнка. Вирус выбирает слабое место особенно когда снижается иммунологическая защищенность организма.

"Чем раньше получается выявить CoViD-19 у детей, тем эффективнее работает лечение и тем лучше прогноз заболевания. И здесь нужно не ждать клинических проявлений болезни, и при выявлении вируса сразу обращаться к медицинским специалистам", — заключил врач.