Минздрав Канады одобрил применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет

Министерство здравоохранения Канады одобрило применение вакцины компаний Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства Канады.

"Сегодня Министерство здравоохранения Канады одобрило применение вакцины против коронавируса Comirnaty ("Комирнати") компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет", — говорится в заявлении.

Дозировка вакцины для детей от пяти лет меньше, чем для детей от 12 лет, в связи с тем, что их иммунная система сильнее. В сообщении также говорится, что в ходе клинических испытаний более низкие дозы обеспечивали детям очень хорошую защиту от ковида.