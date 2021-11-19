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Минздрав Канады одобрил применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет

Уточняется, что препарат состоит из двух компонентов и имеет меньшую дозу, чем для подростков от 12 лет.

19 ноября, 16:01
<p>Фото © Pexels </p>

Фото © Pexels

Министерство здравоохранения Канады одобрило применение вакцины компаний Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства Канады.

"Сегодня Министерство здравоохранения Канады одобрило применение вакцины против коронавируса Comirnaty ("Комирнати") компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет", — говорится в заявлении.

Дозировка вакцины для детей от пяти лет меньше, чем для детей от 12 лет, в связи с тем, что их иммунная система сильнее. В сообщении также говорится, что в ходе клинических испытаний более низкие дозы обеспечивали детям очень хорошую защиту от ковида.

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Ранее Лайф писал, что в США также официально одобрили применение вакцины от ковида Pfizer для детей от пяти до 11 лет. Детская доза препарата будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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