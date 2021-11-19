Минздрав Канады одобрил применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет
Уточняется, что препарат состоит из двух компонентов и имеет меньшую дозу, чем для подростков от 12 лет.
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Министерство здравоохранения Канады одобрило применение вакцины компаний Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства Канады.
"Сегодня Министерство здравоохранения Канады одобрило применение вакцины против коронавируса Comirnaty ("Комирнати") компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет", — говорится в заявлении.
Дозировка вакцины для детей от пяти лет меньше, чем для детей от 12 лет, в связи с тем, что их иммунная система сильнее. В сообщении также говорится, что в ходе клинических испытаний более низкие дозы обеспечивали детям очень хорошую защиту от ковида.
Ранее Лайф писал, что в США также официально одобрили применение вакцины от ковида Pfizer для детей от пяти до 11 лет. Детская доза препарата будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека.
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