Жених спас невесту, которую парализовало после помолвки в Дагестане

В сентябре Павел Щербаков и Анастасия Разенкова из Нижегородской области отправились в Дагестан. Молодые люди не только любовались красотами. Поездка должна была стать для пары особенной: именно там парень запланировал сделать избраннице предложение.

Фото © Instagram / anastasiarazenkova

28 сентября настал тот самый день. Павел вручил Анастасии заветное кольцо, и красавица не раздумывая сказала "да". Но счастье влюблённых продлилось недолго — вскоре они попали в серьёзную аварию.

Фото © Instagram / anastasiarazenkova

Первого октября пара поехала к источникам в село Ахты, взяв напрокат "Ладу". Но вдруг на встречную полосу вылетел автомобиль, который пошёл на обгон, и на всей скорости врезался в машину влюблённых.

Фото © Instagram / anastasiarazenkova

И если Павел благодаря сработавшей подушке безопасности отделался лёгкими травмами, то Анастасия осталась парализованной. 25 дней девушка провела в реанимации в одной из больниц Махачкалы. "Переломовывих 7-го шейного позвонка, Настя парализована ниже груди. Врачи прогнозов не дают, говорят, время и реабилитация покажут", — гласит запись в её инстаграме.

Видео © Instagram / anastasiarazenkova

Всё это время Павел был рядом со своей невестой и собирается сделать всё, чтобы она снова стала ходить, пишет kp.ru. Но на реабилитацию девушки нужна крупная сумма, поэтому парень просит о помощи всех неравнодушных. На первый курс деньги уже удалось собрать, но их предстоит ещё немало.