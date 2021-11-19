Жених спас невесту, которую парализовало после помолвки в Дагестане
Всё это время парень находился рядом с возлюбленной, и сейчас им очень нужна помощь.
В сентябре Павел Щербаков и Анастасия Разенкова из Нижегородской области отправились в Дагестан. Молодые люди не только любовались красотами. Поездка должна была стать для пары особенной: именно там парень запланировал сделать избраннице предложение.
28 сентября настал тот самый день. Павел вручил Анастасии заветное кольцо, и красавица не раздумывая сказала "да". Но счастье влюблённых продлилось недолго — вскоре они попали в серьёзную аварию.
Первого октября пара поехала к источникам в село Ахты, взяв напрокат "Ладу". Но вдруг на встречную полосу вылетел автомобиль, который пошёл на обгон, и на всей скорости врезался в машину влюблённых.
И если Павел благодаря сработавшей подушке безопасности отделался лёгкими травмами, то Анастасия осталась парализованной. 25 дней девушка провела в реанимации в одной из больниц Махачкалы. "Переломовывих 7-го шейного позвонка, Настя парализована ниже груди. Врачи прогнозов не дают, говорят, время и реабилитация покажут", — гласит запись в её инстаграме.
Видео © Instagram / anastasiarazenkova
Всё это время Павел был рядом со своей невестой и собирается сделать всё, чтобы она снова стала ходить, пишет kp.ru. Но на реабилитацию девушки нужна крупная сумма, поэтому парень просит о помощи всех неравнодушных. На первый курс деньги уже удалось собрать, но их предстоит ещё немало.
Один день реабилитации стоит 25,5 тысячи рублей. На второй месячный курс реабилитации деньги собирает виновник аварии. Третий курс, надеемся, сами оплатим. Год мне придётся быть рядом с Настей. Не знаю, согласуют ли мне на работе настолько длительный отпуск. Но я готов уволиться и вообще на всё ради неё
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