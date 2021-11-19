Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь
По словам представителя парламента, политику безразлично место госпитализации, его по-прежнему интересует только продолжение борьбы в стране.
Михаил Саакашвили. Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не против перевестись из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори. Об этом сообщила оппозиционный депутат парламента Екатерина Херхеулидзе после того, как навестила политика.
"Я хочу вам сказать, что он не против перевода в горийский госпиталь. Сейчас для него нет никакой разницы, куда его переведут. Для него важным является продолжить борьбу в стране", — сказала Херхеулидзе.
Как уже писал Лайф, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после встречи с адвокатами унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам защитника политика, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". Ранее сообщалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога. Украинский омбудсмен Денисова пообещала лично проверить состояние политика.
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