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Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь

По словам представителя парламента, политику безразлично место госпитализации, его по-прежнему интересует только продолжение борьбы в стране.

19 ноября, 15:31
<p>Михаил Саакашвили. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=330580618437542&set=pb.100044568183561.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mikheil Saakashvili</a></p>

Михаил Саакашвили. Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не против перевестись из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори. Об этом сообщила оппозиционный депутат парламента Екатерина Херхеулидзе после того, как навестила политика.

"Я хочу вам сказать, что он не против перевода в горийский госпиталь. Сейчас для него нет никакой разницы, куда его переведут. Для него важным является продолжить борьбу в стране", — сказала Херхеулидзе.

Главврач тюремной больницы рассказала о состоянии Саакашвили

Главврач тюремной больницы рассказала о состоянии Саакашвили

Как уже писал Лайф, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после встречи с адвокатами унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам защитника политика, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". Ранее сообщалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога. Украинский омбудсмен Денисова пообещала лично проверить состояние политика.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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