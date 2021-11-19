Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не против перевестись из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори. Об этом сообщила оппозиционный депутат парламента Екатерина Херхеулидзе после того, как навестила политика.

"Я хочу вам сказать, что он не против перевода в горийский госпиталь. Сейчас для него нет никакой разницы, куда его переведут. Для него важным является продолжить борьбу в стране", — сказала Херхеулидзе.