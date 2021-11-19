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В Петербурге задержали двух подростков, снявших штаны у Спаса на Крови

Оказалось, что скандальный кадр 15- и 17-летний приятели сняли в июле текущего года.

19 ноября, 15:17
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/spb_today_unpublished" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Неизданное | Санкт-Петербург</a></p>

Фото © VK / Неизданное | Санкт-Петербург

Полиция задержала двух подростков, устроивших провокационную фотосессию напротив храма Спаса на Крови в Петербурге. Как сообщает РИА ФАН, против них было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

На снимке изображены два парня, стоящие около храма со спущенными штанами: один повёрнут к зданию лицом, а другой — спиной. Снимок был опубликован в Instagram, но позже подростки удалили пост. Однако это не помешало их вычислить. Оказалось, что скандальный кадр 15- и 17-летний подростки сделали в июле текущего года.

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Ранее Лайф писал, что очередная "инста-модель" оголила пятую точку на фоне храма в Калуге. Девушкой уже заинтересовались в полиции. По статье об оскорблении чувств верующих ей грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до года.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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