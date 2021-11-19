В Петербурге задержали двух подростков, снявших штаны у Спаса на Крови

Полиция задержала двух подростков, устроивших провокационную фотосессию напротив храма Спаса на Крови в Петербурге. Как сообщает РИА ФАН, против них было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

На снимке изображены два парня, стоящие около храма со спущенными штанами: один повёрнут к зданию лицом, а другой — спиной. Снимок был опубликован в Instagram, но позже подростки удалили пост. Однако это не помешало их вычислить. Оказалось, что скандальный кадр 15- и 17-летний подростки сделали в июле текущего года.