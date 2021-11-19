"Аэрофлот" с 22 ноября повышает топливные сборы на всех рейсах
Там отметили, что нынешние цены на керосин являются рекордными за всю историю.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Государственный авиаперевозчик "Аэрофлот" с 22 ноября увеличивает топливные сборы на внутренних и международных направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, добавив, что такое решение обусловлено ростом цен на керосин.
"Аэрофлот" с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних направлениях на 550 рублей (до 2200 рублей) и на международных линиях на 10 евро (до 30 евро). Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году", — говорится в сообщении пресс-службы.
Там подчеркнули, что нынешние цены на керосин являются историческим максимумом. За год стоимость авиационного топлива выросла более чем в полтора раза и в октябре 2021 года составила 50 тысяч рублей за тонну.
Ранее Лайф писал, что акции "Аэрофлота" взлетели после отказа Евросоюза от санкций в отношении авиакомпании. Российский перевозчик попал в центр скандала вокруг миграционного кризиса на польско-белорусской границе после того, как компанию уличили в перевозке беженцев в Белоруссию. В "Аэрофлоте" позже эту информацию опровергли.
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