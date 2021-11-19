"Аэрофлот" с 22 ноября повышает топливные сборы на всех рейсах

Государственный авиаперевозчик "Аэрофлот" с 22 ноября увеличивает топливные сборы на внутренних и международных направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, добавив, что такое решение обусловлено ростом цен на керосин.

"Аэрофлот" с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних направлениях на 550 рублей (до 2200 рублей) и на международных линиях на 10 евро (до 30 евро). Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году", — говорится в сообщении пресс-службы.