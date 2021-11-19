Вооружённый "розочками" пассажир набросился на охранника в Шереметьево
Обезвредить хулигана помог коллега безопасника, который повалил его на пол со спины.
Скриншот видео © VK / trubyna
Вооружённый "розочками" пассажир набросился на охранника в Шереметьево. Видео © VK / trubyna
В столичном аэропорту Шереметьево буйный пассажир набросился на охранника со стеклянными "розочками". Видео появилось в соцсетях.
Как сообщает телеканал "360", инцидент произошёл на входе в магазин беспошлинной торговли duty free. На кадрах видно, что мужчина схватил с прилавка две бутылки, в ту же секунду разбил их друг о друга и стремительно направился в сторону сотрудника охраны.
Обезвредить дебошира помог второй охранник. Он подбежал к хулигану со спины и повалил его на пол. Чем закончилась история и какое наказание грозит мужчине, неизвестно.
Ранее Лайф рассказывал, что в Шереметьево задержали пьяного дебошира, разбившего иллюминатор в самолёте.
Комментариев: 0