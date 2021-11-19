Вооружённый "розочками" пассажир набросился на охранника в Шереметьево. Видео © VK / trubyna

В столичном аэропорту Шереметьево буйный пассажир набросился на охранника со стеклянными "розочками". Видео появилось в соцсетях.

Как сообщает телеканал "360", инцидент произошёл на входе в магазин беспошлинной торговли duty free. На кадрах видно, что мужчина схватил с прилавка две бутылки, в ту же секунду разбил их друг о друга и стремительно направился в сторону сотрудника охраны.

Обезвредить дебошира помог второй охранник. Он подбежал к хулигану со спины и повалил его на пол. Чем закончилась история и какое наказание грозит мужчине, неизвестно.