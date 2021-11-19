Американист Кубышкин связал выпады США о выборах в РФ с ростом популярности Путина

Одной из целей документа американских конгрессменов о непризнании выборов президента России 2024 года, если Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру, является попытка отвлечь внимание от череды скандалов, которыми сопровождались в последние годы избирательные кампании в самих США. Такую оценку озвучил профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин.

"Это "внутренний шум". Американцы оценивают [будущие] выборы в России на фоне скандалов со своими выборами, они перекладывают проблемы с больной головы на здоровую. Им нужно как-то отвлечь внимание. Популярность Путина в определённых кругах в США растёт, что тревожит американский истеблишмент. Отсюда вся критика", — объяснил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт резюмировал, что это лишь часть политической борьбы американских конгрессменов, которые готовятся к выборам в следующем году. Для них важно обеспечить более-менее стабильный процесс, добиться какого-то консенсуса между демократами и республиканцами. А такого консенсуса легче всего достичь на базе так называемых антироссийских настроений.