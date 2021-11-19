Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА после отборочных матчей ЧМ-2022

Сборная России по футболу опустилась с 33-го на 34-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на сайте международной федерации.

В рейтинге у нашей команды — 1493,42 очка. По сравнению с предыдущим списком, опубликованным в октябре, сборная России потеряла четыре балла и опустилась на одну позицию.

Рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляет сборная Бельгии (1828,45 очка). Вторыми идут бразильцы (1826,35), третьими — французы (1786,15), выигравшие в середине октября Лигу наций. Команда Италии (1740,77), ставшая победителем Евро-2020, занимает шестую строчку.