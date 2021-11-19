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Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА после отборочных матчей ЧМ-2022

В ноябре команда Валерия Карпина разгромила Кипр (16:0) и проиграла Хорватии (0:1).

19 ноября, 14:36
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу опустилась с 33-го на 34-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на сайте международной федерации.

В рейтинге у нашей команды — 1493,42 очка. По сравнению с предыдущим списком, опубликованным в октябре, сборная России потеряла четыре балла и опустилась на одну позицию.

Рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляет сборная Бельгии (1828,45 очка). Вторыми идут бразильцы (1826,35), третьими — французы (1786,15), выигравшие в середине октября Лигу наций. Команда Италии (1740,77), ставшая победителем Евро-2020, занимает шестую строчку.

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Наши футболисты заняли второе место в отборочной группе и не смогли получить прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира. Весной 2022 года команда Карпина сыграет в стыковых матчах за право поехать в Катар, где пройдёт первенство.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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