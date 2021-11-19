"Приехал в Москву, чтобы спрятаться": Лучшего бомбардира "Спартака" Промеса обвинили в покушении на убийство, и ему грозит тюрьма Безобидная вечеринка для родственников по случаю окончания сезона обернулась дракой. В результате, двоюродному брату футболиста ножом раздробили коленную чашечку. 19 ноября, 13:57 Фото © ФК "Спартак"

Государственная прокуратура Нидерландов предъявила полузащитнику московского "Спартака" Квинси Промесу официальное обвинение в покушении на убийство и в нападении на своего двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах. И если раньше дело виделось максимально запутанным и с неясными перспективами, то теперь одному из лидеров столичной команды реально грозит тюремный срок. А ведь у красно-белых и так целый ворох проблем в год своего столетия. Потеря лучшего бомбардира вряд ли добавит болельщикам и руководству клуба положительных эмоций.

С чего всё началось

Летом 2020 года Промес, тогда ещё выступавший за амстердамский "Аякс", по случаю окончания сезона устроил вечеринку для родственников в городе Абкауде, находящемся неподалёку от столицы Нидерландов. Ничего не предвещало беды, но посиделки неожиданно завершились дракой, в результате которой двоюродному брату Промеса ножом раздробили коленную чашечку. По словам пострадавшего, его ударил именно Квинси, заметно перебравший с алкоголем.

Нож прошёл рядом с крупной артерией, к счастью, не задев её. При этом коленная чашечка получила очень серьёзные повреждения, не помогла даже сложнейшая операция. Из-за невозможности стоять на коленях парень, занимавшийся укладкой плитки, потерял работу. Прогнозы врачей неутешительны — полностью восстановиться он уже не сможет.

В голландской прессе фигурировало несколько версий в связи с потасовкой. Согласно одной из них, Промес после нанесения удара ножом замахнулся ещё раз, но кто-то из гостей успел выбить холодное оружие из руки спортсмена. Писали, что отношения между Квинси и его двоюродным братом изначально были натянутыми. Якобы несколько лет назад пострадавший похитил драгоценности у матери футболиста. Правда, все эти пересуды остались на уровне слухов.

Пострадавший утверждает, что сделал всё возможное, чтобы не выносить сор из избы, но Промес наотрез отказался оплачивать дорогостоящее лечение. Даже после этого двоюродный брат Квинси пытался разрешить внутрисемейный конфликт без привлечения правоохранительных органов, чтобы не портить карьеру футболисту. Но без заявления в полицию всё же не обошлось.

Трёхдневный арест

В декабре 2020 года Промес был задержан. Футболиста взяли под стражу по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Через три дня его освободили, но расследование продолжилось. При этом полузащитник полностью отрицал свою вину, а его адвокаты утверждали, что в момент инцидента Промеса не было на месте преступления.

— Хорошо, что я могу вновь сконцентрироваться на футболе. Все неприятности остались позади. Для всех моё задержание стало шоком, рад, что меня быстро отпустили, — сказал Промес после освобождения.

Кроме того, голландский суд арестовал недвижимость Промеса в Утрехте, чтобы гарантировать выплаты пострадавшему и судебные издержки. Речь идёт о вилле стоимостью 2,1 миллиона евро и небольшом флигеле, который был оценён в 600 тысяч евро.

Трудные переговоры и переход в "Спартак"

В январе "Спартак" решил вернуть Промеса, который ранее выиграл с клубом чемпионат и Суперкубок России, а также становился лучшим футболистом страны и побеждал в споре бомбардиров в РПЛ. Болельщики были воодушевлены перспективой звёздного усиления, но переговоры с "Аяксом" затянулись. Красно-белые хотели снять с себя все риски на тот случай, если игрока всё же привлекут к уголовной ответственности.

В итоге сумму трансфера в восемь с половиной миллионов евро удалось разделить на несколько траншей с выплатами раз в полгода. Стороны договорились, что если футболист отправится в тюрьму, то "Спартак" прекратит перечислять деньги в Нидерланды. Также было условлено, что обвинительный приговор приведёт к мгновенному расторжению контракта с Промесом, рассчитанного до 30 июня 2024 года.

— Риск с уголовным делом мы нивелировали. На "Спартак" ни финансовые, ни юридические риски не распространяются. Договорились с "Аяксом", что если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, то трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся, — говорил в марте управляющий директор клуба Евгений Мележиков.

Каким может быть приговор?

Дата начала судебных разбирательств пока не назначена. До окончания следствия Промес может находиться в России, в этом случае в ходе процесса его будет представлять адвокат. По словам юриста Иегуди Мошковича, представляющего интересы двоюродного брата футболиста, максимальным наказанием по этому делу может стать четырёхлетний тюремный срок.

— Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу. Но есть и второй вариант — нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание — четыре года заключения. Может получить и общественные работы, — заявил Мошкович.

Голландская пресса отмечает, что у Промеса на данный момент есть три варианта поведения в связи с приближающимся рассмотрением дела. Полузащитник может явиться в суд, может удалённо присутствовать на заседании по видеосвязи или вообще пропустить весь процесс. Естественно, что только первый из вариантов предполагает немедленный арест игрока при вынесении обвинительного приговора.

В случае отсутствия Квинси в зале суда прокуратура может запросить его экстрадицию из России, но эта процедура займёт очень много времени. Более вероятен выпуск ордера на арест, который будет действовать на территории всех государств – членов Евросоюза. Тогда Промес будет сталкиваться с риском задержания всякий раз при посещении этих стран.

"Спартак" пока не паникует

В "Спартаке" пока демонстрируют спокойствие, хотя потеря одного из ведущих игроков явно не входит в планы клуба. Безусловно, Промес пока не демонстрирует той игры, которой от него после возвращения ждали болельщики. Но факт остаётся фактом: полузащитник с пятью забитыми мячами является лучшим бомбардиром "Спартака" в нынешнем сезоне. Два из них он отправил в ворота итальянского "Наполи" в памятном выездном матче Лиги Европы, завершившемся победой красно-белых со счётом 3:2.

— Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты. Что касается сообщений в СМИ, то "Спартак" будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало. По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет, — отрапортовал глава пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов.

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что Промес после возвращения в Россию только добавил головной боли руководству клуба. По его мнению, своей игрой хавбек не оправдывает вложенных в него денег.

— Я так думаю, он приехал сюда, чтобы спрятаться от голландских правоохранителей. В Европу он не сможет ездить, если "Спартак" каким-то образом попадёт в еврокубки. Я вообще не понимаю, зачем "Спартак" брал его. Даже без этой непростой ситуации игрок не стоит своих денег, не оправдывает зарплату. Они покупали не игрока, а воспоминания, — говорит Червиченко.

В любом случае "Спартаку" сейчас явно не нужны лишние проблемы. В год своего столетия клуб находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России и пока невероятно далёк от попадания в еврокубки. В стане красно-белых скандал следует за скандалом, а в ближайшее время ожидается отставка главного тренера Руя Витории, который возглавил команду только перед нынешним сезоном. Тюремное заключение Промеса явно не будет свидетельствовать о начале выздоровления популярного клуба.

Авторы Роман Фейгин