На них видно, что больше всего огонь повредил комнату, в которой стоял диван. От него остались одни пружины и часть каркаса. Пламя уничтожило практически всё, что находилось поблизости, оплавив обои, потолки и окна. Другие комнаты пострадали меньше, однако копоть от едкого дыма, которая осела буквально на каждую поверхность в доме, ещё долго будет напоминать о пожаре.