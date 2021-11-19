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Чёрные стены и испепелённый диван: Появились первые фото из сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой

Сама артистка находится в реанимации НИИ им. Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии.

19 ноября, 14:20
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Telegram / SHOT

Появились первые фотографии из квартиры певицы Марины Хлебниковой, в которой накануне вечером произошёл пожар. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.

На них видно, что больше всего огонь повредил комнату, в которой стоял диван. От него остались одни пружины и часть каркаса. Пламя уничтожило практически всё, что находилось поблизости, оплавив обои, потолки и окна. Другие комнаты пострадали меньше, однако копоть от едкого дыма, которая осела буквально на каждую поверхность в доме, ещё долго будет напоминать о пожаре.

Фото © Telegram / SHOT

Фото © Telegram / SHOT

Фото © Telegram / SHOT

Фото © Telegram / SHOT

Как сообщал Лайф, сама Марина Хлебникова после пожара попала в реанимацию НИИ им. Склифосовского. У неё диагностировали сильные ожоги и отравление дымом. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, позже она впала в кому. Сообщалось, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

Как певица Марина Хлебникова сгорела задолго до пожара

Как певица Марина Хлебникова сгорела задолго до пожара

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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