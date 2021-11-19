Чёрные стены и испепелённый диван: Появились первые фото из сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой
Сама артистка находится в реанимации НИИ им. Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии.
Появились первые фотографии из квартиры певицы Марины Хлебниковой, в которой накануне вечером произошёл пожар. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.
На них видно, что больше всего огонь повредил комнату, в которой стоял диван. От него остались одни пружины и часть каркаса. Пламя уничтожило практически всё, что находилось поблизости, оплавив обои, потолки и окна. Другие комнаты пострадали меньше, однако копоть от едкого дыма, которая осела буквально на каждую поверхность в доме, ещё долго будет напоминать о пожаре.
Как сообщал Лайф, сама Марина Хлебникова после пожара попала в реанимацию НИИ им. Склифосовского. У неё диагностировали сильные ожоги и отравление дымом. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, позже она впала в кому. Сообщалось, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.
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