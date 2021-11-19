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На Украине арестовали американца по обвинению в организации убийства министра

Раскрыть планы злоумышленника удалось благодаря полицейскому, который работал под прикрытием.

19 ноября, 14:12
<p>Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко. Фото © <a href="https://112ua.tv/politika/parlament-naznachil-romana-leshhenko-novym-glavoy-minagropolitiki-561500.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">112ua.tv</a></p>

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко. Фото © 112ua.tv

Суд в Киеве избрал меру пресечения для гражданина США Курта Джейкоба Гросанса, который подозревается в организации заказного убийства министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко. Он арестован на два месяца без права внесения залога.

"По версии следствия, Гросанс нанял коллектора Дмитрия Коваленко для взыскания долга, но тот взял деньги и не выполнил обязательств, и американец решил его убить. Вместе с подельницей Еленой Богач он заказал его киллеру, который на самом деле был полицейским под прикрытием. В начале ноября полиция инсценировала покушение и убийство коллектора. После этого Гросанс и Варченко заказали "киллеру" покалечить министра Лещенко", — сообщает украинский телеграм-канал Ґрати.

Елена Богач также помещена под стражу. По данным следствия, она выступила в качестве посредника между бизнесменом и "киллером". При этом Гросанс в ходе слушания утверждал, что не знает, о чём она договаривалась с "убийцей". Богач также вину не признаёт, она говорит, что была просто помощницей американца и не в курсе его конфликта с министром.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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