На Украине арестовали американца по обвинению в организации убийства министра
Раскрыть планы злоумышленника удалось благодаря полицейскому, который работал под прикрытием.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко. Фото © 112ua.tv
Суд в Киеве избрал меру пресечения для гражданина США Курта Джейкоба Гросанса, который подозревается в организации заказного убийства министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко. Он арестован на два месяца без права внесения залога.
"По версии следствия, Гросанс нанял коллектора Дмитрия Коваленко для взыскания долга, но тот взял деньги и не выполнил обязательств, и американец решил его убить. Вместе с подельницей Еленой Богач он заказал его киллеру, который на самом деле был полицейским под прикрытием. В начале ноября полиция инсценировала покушение и убийство коллектора. После этого Гросанс и Варченко заказали "киллеру" покалечить министра Лещенко", — сообщает украинский телеграм-канал Ґрати.
Елена Богач также помещена под стражу. По данным следствия, она выступила в качестве посредника между бизнесменом и "киллером". При этом Гросанс в ходе слушания утверждал, что не знает, о чём она договаривалась с "убийцей". Богач также вину не признаёт, она говорит, что была просто помощницей американца и не в курсе его конфликта с министром.
Ранее Лайф сообщал о покушении на советника президента Украины Сергея Шефира, которое было совершено 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, стрелок ранил водителя. Сам Шефир не пострадал. В Раде тогда озвучили версии произошедшего, в числе которых имеется якобы "русский след". Шефир позже назвал цель покушения.
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