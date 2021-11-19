На Украине арестовали американца по обвинению в организации убийства министра

Суд в Киеве избрал меру пресечения для гражданина США Курта Джейкоба Гросанса, который подозревается в организации заказного убийства министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко. Он арестован на два месяца без права внесения залога.

"По версии следствия, Гросанс нанял коллектора Дмитрия Коваленко для взыскания долга, но тот взял деньги и не выполнил обязательств, и американец решил его убить. Вместе с подельницей Еленой Богач он заказал его киллеру, который на самом деле был полицейским под прикрытием. В начале ноября полиция инсценировала покушение и убийство коллектора. После этого Гросанс и Варченко заказали "киллеру" покалечить министра Лещенко", — сообщает украинский телеграм-канал Ґрати.