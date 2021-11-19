Известного российского певца Александра Серова выписали из больницы, где он пролежал больше месяца с тяжёлой формой коронавируса. Об этом рассказал Лайфу концертный директор артиста.

"Выписался. Везут домой. Кстати, студия там же. Я не с ним сейчас. Пока не дёргаю", — сказал Александр.