Певца Александра Серова выписали из больницы
О госпитализации народного любимца стало известно ночью 9 октября.
Александр Серов. Фото © alexander-serov.ru
Известного российского певца Александра Серова выписали из больницы, где он пролежал больше месяца с тяжёлой формой коронавируса. Об этом рассказал Лайфу концертный директор артиста.
"Выписался. Везут домой. Кстати, студия там же. Я не с ним сейчас. Пока не дёргаю", — сказал Александр.
Напомним, о госпитализации Александра Серова стало известно ночью 9 октября. На фоне болезни у артиста развилась дыхательная недостаточность. Уточнялось, что исполнитель болен сахарным диабетом, что является значительным осложнением при коронавирусе. Только спустя месяц начали приходить хорошие новости о том, что народному любимцу становится лучше.
Комментариев: 0