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Певца Александра Серова выписали из больницы

О госпитализации народного любимца стало известно ночью 9 октября.

19 ноября, 14:02
<p>Александр Серов. Фото © <a href="http://www.alexander-serov.ru/galereya.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexander-serov.ru</a></p>

Александр Серов. Фото © alexander-serov.ru

Известного российского певца Александра Серова выписали из больницы, где он пролежал больше месяца с тяжёлой формой коронавируса. Об этом рассказал Лайфу концертный директор артиста.

"Выписался. Везут домой. Кстати, студия там же. Я не с ним сейчас. Пока не дёргаю", — сказал Александр.

Госпитализированный с ковидом Серов начал работать из больницы

Госпитализированный с ковидом Серов начал работать из больницы

Напомним, о госпитализации Александра Серова стало известно ночью 9 октября. На фоне болезни у артиста развилась дыхательная недостаточность. Уточнялось, что исполнитель болен сахарным диабетом, что является значительным осложнением при коронавирусе. Только спустя месяц начали приходить хорошие новости о том, что народному любимцу становится лучше.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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