Как певица Марина Хлебникова сгорела задолго до пожара На её долю выпало столько потрясений и ударов судьбы, что даже такая сильная женщина не выдержала. 19 ноября, 13:49 Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

Сейчас 56-летняя Марина Хлебникова находится в коме после страшного пожара, вспыхнувшего в её московской квартире. Певица надышалась дымом и обгорела, поэтому в больницу она попала уже в тяжёлом состоянии. Дома вместе с ней находились её пожилые родители и дочь, которые не пострадали. Огонь уничтожил всего лишь десять квадратных метров, но очагом возгорания стал диван артистки, на котором она заснула после гастролей. Судьба Марины Хлебниковой складывалась тяжело и скорее вопреки, чем благодаря. Она всегда была на надрыве, всегда на износ, всегда наотмашь. Понятие "сгорела" здесь не для красного словца, она действительно выжгла свою жизнь дотла.

Музыка — лишь хобби

Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

Чтобы достичь такой популярности, Марине долгие годы пришлось работать на износ. Ей не могли помочь богатые папа и мама — певица родилась в одной из обычных семей Долгопрудного, и связей в шоу-бизнесе у неё не было. О музыкальной карьере Марина сперва и не думала, она хотела пойти по стопам родителей-технарей — выучиться на серьёзную профессию (металлурга), а пение и игру на фортепьяно оставить в качестве хобби. Но судьба распорядилась иначе.

Голос свободы

Марина получила прекрасное образование в Гнесинском училище, где её учителями были Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и Александр Градский. С последним позже она работала очень активно. Именно наставник шоу "Голос" научил её быть свободной на сцене. Она выиграла не один советский музыкальный конкурс. Такие вокальные данные вместе с внешностью приглянулись Бари Алибасову, который быстро взял певицу в оборот — сперва определил её как вокалистку в свои группы "Интеграл" и "На-на", а затем и помог с сольной карьерой. Но Марина привыкла во всём быть первой, и с такой сильной женщиной было трудно выстроить командную игру.

Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

Больше всего это ощутил на себе её наставник в шоу-бизнесе — заслуженный артист РФ Александр Кутиков, который на многие предложения слышал отказы или привычное "Я сама!". Марина всегда точно знала, в каком направлении должна двигаться её карьера и как именно стоит подавать свой образ на сцене. Но звёздам 90-х в новом тысячелетии было очень непросто остаться в топе, как бы ярко они ни горели. Им на смену быстро пришла новая музыка и новые исполнители, поэтому Хлебникова как-то оказалась в зоне забвения так же резко, как и взлетела на олимп шоу-бизнеса. Параллельно у неё появились другие заботы — личная жизнь артистки стала превращаться в кошмар.

Роковая нелюбовь

Антон Логинов и Марина Хлебникова. Фото © YouTube / "Пусть говорят"

С музыкантом Антоном Логиновым Марина познакомилась в 1989 году у Бари Алибасова и покорила его с первого взгляда. После дня работы с певицей он пришёл домой и сообщил жене, что между ними всё кончено и он полюбил другую. Вместе с Мариной они прожили десять страстных лет, хотя и ходили слухи, что Алибасов свёл их вместе, чтобы удержать певицу рядом с собой. Но не вышло. Логинов помогал любимой во всём — и в сольной карьере, и в личной жизни, даже когда певица бросила его ради другого. Он потерял себя, решил, что всю жизнь должен посвятить ей. Для сильной женщины такая самоотверженность выглядела как слабость, и Логинов на протяжении многих лет оставался во френдзоне, любя её при этом всей своей изломанной душой.

Поверила...

Марина Хлебникова, Михаил Майданич и маленькая Доминика. Фото © YouTube / "Пусть говорят"

С Михаилом Майданичем Марина почувствовала себя женщиной. "Он так за мной красиво ухаживал", — признавалась она позднее, заявив, что поэтому наконец-то вышла замуж. Михаил был бизнесменом, и Марина помогла ему занять прочную позицию в шоу-бизнесе — познакомила с нужными людьми и поручилась за него. И это было огромной ошибкой. Он основал звукозаписывающую компанию "Граммофон рекордс" и влез в страшные долги, заняв 500 тыс. евро (больше 42 млн рублей) у многих продюсеров, в том числе у Иосифа Пригожина. В разговоре с Лайфом муж певицы Валерии заявил, что у него к Хлебниковой нет претензий.

Моя позиция простая: жена не может отвечать за мужа. У меня все вопросы не к Марине Хлебниковой, а к её мужу, который нас кинул на большие деньги. Ситуация никак не решилась. Он куда-то исчез, а мы его и не искали. На этом, собственно, и всё. Знаете, когда столько лет прошло, думать о потерянном совсем не хочется Иосиф Пригожин Продюсер

Вскрытие показало

Узнав о громком скандале, в который её втянул муж, Хлебникова в 2005 году развелась с Майданичем, несмотря на маленькую общую дочь Доминику. Но и держаться за мужа-преступника певице не хотелось — всё равно во время беременности её поддерживал Антон Логинов, который даже встречал её из роддома. Против Майданича не сразу нашли улики и возбудили уголовное дело, за это время он успел уже создать новую семью и завести второго ребёнка. Однако это не уберегло его от тюрьмы — ему дали четыре года лишения свободы.

Дочь Марины Хлебниковой Доминика. Фото © YouTube / "Пусть говорят"

И хоть поступок бывшего мужа никак не отразился на Марине, певица погрузилась в сильнейшую депрессию. Она не могла поверить, что её любовь оказалась ненастоящей. Артистка стала меньше появляться на публике и очень быстро постарела. Она была секс-символом страны и тщательно следила за собой, а теперь певица выглядела измождённой. Пошли слухи о проблемах с алкоголем, которые она яростно отрицала.

Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

Непутёвый камбэк

Марина Хлебникова. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Собрав себя и осколки своего разбитого сердца, Марина решила совершить громкий камбэк. Тем более в этом ей снова помогал Антон Логинов, который участвовал и в воспитании Доминики. Он всегда хотел детей от Марины, не мог простить себе, что позволил ей сделать аборт, когда они были вместе. А теперь у него появилась такая возможность. Певица привела себя в порядок и в 2017 году стала ходить по всем телешоу, анонсируя своё возвращение. Жители России снова принялись напевать "Чашку кофию" и предвкушали долгие гастроли. Но хочешь насмешить бога — расскажи ему о своих планах... Детоубийство, отношение к истинной любви, страсть к порокам, тщеславие — за всё это пришла расплата.

Последний удар

Антон Логинов за несколько месяцев до инсульта. Фото © YouTube / "Пусть говорят"

В конце 2017 года у Антона случился инсульт, и он оказался не способен ухаживать за собой. Марина правильно оценила этот знак судьбы и переехала к нему, чтобы ухаживать, но хватило её ненадолго. Она не смогла пожертвовать карьерой ради человека, которого считала слабее себя. Она сумела убедить себя в том, что её роль — роль сильной женщины, которая сможет вытянуть всех, если будет вкалывать как лошадь. Концерты, гастроли, контракты — она соглашалась на всё подряд, взвалила на себя обязательства, которые были ей не по силам. Именно так "сгорают" люди, которые полагаются только на себя...

А он любил...

Фото © YouTube / "Россия-1"

В 2018 году, видя, как угасает на его глазах Марина, не желая быть обузой, Антон дождался, пока её не будет дома, и покончил с собой, оставив предсмертную записку. В ней он несколько раз повторил, что никого не винит и делает это, чтобы всем стало легче. А Марина была смыслом его жизни. "Сожалею, что ты меня не любила так, как я тебя любил", — заканчивалось это письмо. Тело и записку обнаружила сама Марина. К тому моменту проблемы со здоровьем уже были серьёзными (ходили даже слухи о компрессионном переломе позвоночника в ДТП, но подтвердить никто не смог), но смерть Антона окончательно подкосила её.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

У певицы случился нервный срыв, из-за которого она попала в больницу. Она постоянно теряла сознание, а когда приходила в себя — бредила, поэтому её даже не пустили на похороны Антона. После этого артистка окончательно пропала, погрузившись в депрессию, выбраться из которой самостоятельно не под силу никому. Каким-то образом в этот момент её уговорили прийти на ток-шоу к Андрею Малахову. Это было ошибкой. Но поняла она это поздно. Зрители не узнали её, они будто отказывались верить, что перед ними автор песни, под которую просыпалась вся страна. Сочувствия и сострадания она не получила. Наоборот, началась травля больной, изломанной артистки.

Обложка альбома "Жизнь". Кадр из видео YouTube / Марина Хлебникова

Устав от обвинений, Марина предприняла последнюю попытку выкарабкаться и снова начала работать. Она даже записала новый альбом "Жизнь", с которым отправилась на гастроли по стране. В этом её поддерживали родители, которые жили вместе с певицей в московской квартире. Именно за них она переживала больше всего, когда программа "Пусть говорят" вышла в эфир.

Ни один человек, сказавший обо мне плохо или снявший меня плохо, ни разу не подумал, что существуют два пожилых человека, каждый из которых может получить летальный исход из-за переживаний. Я не одна, на кого открывали травлю. Ток-шоу — это ток-шоу. Андрей Малахов сделал свою работу Марина Хлебникова

Дочь Марины Доминика в момент пожара была в той же квартире. Она не пострадала. Ей 22 года, и музыка всегда была частью её жизни. Был период, когда она пела в ресторанах песни своей матери, ей казалось, что это и её путь, но потом она передумала. Сейчас она учится в престижной лондонской школе на экономиста. Вместе с ней сейчас за Марину Хлебникову молятся все те, кто просыпался под "Чашку кофею"...

© YouTube / "Авторадио"

Авторы Анна Бояршина