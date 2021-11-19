Умерла актриса из фильмов "12 стульев" и "Старики-разбойники" Нина Агапова

Советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова скончалась в возрасте 95 лет. Печальную новость сообщил киновед Сергей Капков на своей странице в "Фейсбуке".

"Умерла Нина Фёдоровна Агапова сегодня, было ей 95 лет. Она действительно рождена была звездой и сумела бы с достоинством нести это определение... если бы в советском кино нашлось место для её шарма", — с сожалением написал он.

За плечами актрисы более ста ролей в кинокартинах, включая "Мёртвые души", "Дайте жалобную книгу", "Щит и меч", "Шесть стариков и одна девушка", "Небеса обетованные", "Крейцерова соната", "Не хочу быть взрослым". Однако наиболее известна Агапова по ролям в фильмах "12 стульев", "Старики-разбойники".