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Умерла актриса из фильмов "12 стульев" и "Старики-разбойники" Нина Агапова

За плечами актрисы более ста ролей, но коллеги уверены, что она осталась недооценённой.

19 ноября, 13:04
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/38/foto/486435/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Фото © kino-teatr.ru

Советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова скончалась в возрасте 95 лет. Печальную новость сообщил киновед Сергей Капков на своей странице в "Фейсбуке".

"Умерла Нина Фёдоровна Агапова сегодня, было ей 95 лет. Она действительно рождена была звездой и сумела бы с достоинством нести это определение... если бы в советском кино нашлось место для её шарма", — с сожалением написал он.

За плечами актрисы более ста ролей в кинокартинах, включая "Мёртвые души", "Дайте жалобную книгу", "Щит и меч", "Шесть стариков и одна девушка", "Небеса обетованные", "Крейцерова соната", "Не хочу быть взрослым". Однако наиболее известна Агапова по ролям в фильмах "12 стульев", "Старики-разбойники".

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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