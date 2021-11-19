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Дочь звезды "Аншлага" Николая Бандурина затравили в Сети из-за Тимура Родригеза

Писательница пожаловалась на оскорбления с пожеланиями смерти, угрозы её ребёнку и разжигание межнациональной розни.

19 ноября, 14:33
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/ros/262137/foto/1127847/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кино-театр.ру</a></p>

Фото © Кино-театр.ру

Дочь бывшего участника телепередачи "Аншлаг" Николая Бандурина Екатерина подверглась интернет-травле после публикации комментария в поддержку Тимура Родригеза. В беседе с телеканалом "360" девушка рассказала о нападках анонимных пользователей и даже назвала человека, который всё это начал.

Бандурина прокомментировала пост, где Тимур Родригез рассказал, что его ограбили и унесли деньги и помолвочное кольцо супруги. Один из пользователей соцсети "ВКонтакте" оставил злобный комментарий, сказав, что воры "правильно сделали". Хейтером Родригеза оказался актёр массовки Игорь Колоградский. Екатерина не смогла пройти мимо и попыталась пристыдить его.

"Стыдоба. Только такие неудачники собственной завистью захлёбываются", — написала Бандурина.

И началось. По словам женщины, после её комментария завистник "прилюдно её оклеветал", назвал проституткой, а потом сыпал оскорбления в адрес всех женщин, работающих в киноиндустрии и на телевидении.

"Потом пошёл шквал антисемитизма, разжигания межнациональной розни. Выставили мои личные фотографии, в том числе с ребёнком. Дошло всё до того, что моему сыну, шестилетнему мальчику, пожелали смерти. Мне пожелали, чтобы я больше никогда не смогла родить", — рассказала она.

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Сценарист добавила, что анонимы поиздевались и над памятью об отце её ребёнка: пользователи писали, что он скончался от передозировки, и обвинили в его смерти саму женщину. После инцидента сценарист обратилась в полицию в надежде, что дальше в ситуации будут разбираться в прокуратуре.

Ранее Лайф сообщал, что воры вынесли из дома Тимура Родригеза целое состояние, в то время как российский комик отдыхал вместе с семьёй в Италии. Юрист рассказал, что это дело может быть одним из череды подобных преступлений в Красногорском районе, и раскрыл, что поможет найти злоумышленников.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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