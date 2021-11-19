Дочь звезды "Аншлага" Николая Бандурина затравили в Сети из-за Тимура Родригеза

Дочь бывшего участника телепередачи "Аншлаг" Николая Бандурина Екатерина подверглась интернет-травле после публикации комментария в поддержку Тимура Родригеза. В беседе с телеканалом "360" девушка рассказала о нападках анонимных пользователей и даже назвала человека, который всё это начал.

Бандурина прокомментировала пост, где Тимур Родригез рассказал, что его ограбили и унесли деньги и помолвочное кольцо супруги. Один из пользователей соцсети "ВКонтакте" оставил злобный комментарий, сказав, что воры "правильно сделали". Хейтером Родригеза оказался актёр массовки Игорь Колоградский. Екатерина не смогла пройти мимо и попыталась пристыдить его.

"Стыдоба. Только такие неудачники собственной завистью захлёбываются", — написала Бандурина.

И началось. По словам женщины, после её комментария завистник "прилюдно её оклеветал", назвал проституткой, а потом сыпал оскорбления в адрес всех женщин, работающих в киноиндустрии и на телевидении.

"Потом пошёл шквал антисемитизма, разжигания межнациональной розни. Выставили мои личные фотографии, в том числе с ребёнком. Дошло всё до того, что моему сыну, шестилетнему мальчику, пожелали смерти. Мне пожелали, чтобы я больше никогда не смогла родить", — рассказала она.

Сценарист добавила, что анонимы поиздевались и над памятью об отце её ребёнка: пользователи писали, что он скончался от передозировки, и обвинили в его смерти саму женщину. После инцидента сценарист обратилась в полицию в надежде, что дальше в ситуации будут разбираться в прокуратуре.