Курьеры помогли задержать серийного велосипедного вора в Перми
Сервис Delivery Club отдельно отблагодарил троих героев-разносчиков и вручил молодым людям премии в размере 50 тысяч рублей.
Фото © Instagram / police_prm
Полиция Перми и крупнейший в России сервис доставки еды Delivery Club наградили трёх пермских курьеров. А всё потому, что доставщики сервиса Delivery Club Дмитрий Родин, Владимир Лебедев и Вячеслав Яковлев этим летом задержали серийного велосипедного вора, информация оказалась в распоряжении Лайфа.
Они задержали подозреваемого с поличным и передали правоохранителям. Вором оказался ранее судимый за аналогичные преступления 42-летний местный житель. В отделе полиции подозреваемый во всём сознался и пояснил, что похищенное имущество сбывал, а вырученные денежные средства использовал на личные нужды. Он оказался причастен к краже 27 велосипедов на территории нескольких районов города и Пермского района. Против него возбуждено уголовное дело.
Начальник полиции УМВД России по городу Перми Юрий Пепеляев наградил героев-курьеров почётными грамотами за проявленную отвагу и самоотверженность. Это уже не первый случай, когда доставщики помогают предотвратить какие-то преступления или несчастные случаи в регионе.
"Очень радостно осознавать, что в Delivery Club работают такие отважные молодые ребята. Помимо того что они выполняли свою ежедневную работу по доставке еды, им удалось заметить вора, помчаться за ним вслед, догнать и задержать вместе с прибывшей на место преступления полицией. Мы отметили смелость молодых людей и наградили Дмитрия, Владимира и Вячеслава", — отметили в пресс-службе Delivery Club.
Грамотами не ограничились. Сервис Delivery Club отдельно отблагодарил троих героев-курьеров и вручил молодым людям премии в размере 50 тысяч рублей.
Ранее Лайф рассказывал, какие курьеры зарабатывают больше 200 тысяч в месяц.
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