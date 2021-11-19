Курьеры помогли задержать серийного велосипедного вора в Перми

Полиция Перми и крупнейший в России сервис доставки еды Delivery Club наградили трёх пермских курьеров. А всё потому, что доставщики сервиса Delivery Club Дмитрий Родин, Владимир Лебедев и Вячеслав Яковлев этим летом задержали серийного велосипедного вора, информация оказалась в распоряжении Лайфа.

Они задержали подозреваемого с поличным и передали правоохранителям. Вором оказался ранее судимый за аналогичные преступления 42-летний местный житель. В отделе полиции подозреваемый во всём сознался и пояснил, что похищенное имущество сбывал, а вырученные денежные средства использовал на личные нужды. Он оказался причастен к краже 27 велосипедов на территории нескольких районов города и Пермского района. Против него возбуждено уголовное дело.

Начальник полиции УМВД России по городу Перми Юрий Пепеляев наградил героев-курьеров почётными грамотами за проявленную отвагу и самоотверженность. Это уже не первый случай, когда доставщики помогают предотвратить какие-то преступления или несчастные случаи в регионе.

"Очень радостно осознавать, что в Delivery Club работают такие отважные молодые ребята. Помимо того что они выполняли свою ежедневную работу по доставке еды, им удалось заметить вора, помчаться за ним вслед, догнать и задержать вместе с прибывшей на место преступления полицией. Мы отметили смелость молодых людей и наградили Дмитрия, Владимира и Вячеслава", — отметили в пресс-службе Delivery Club.

Грамотами не ограничились. Сервис Delivery Club отдельно отблагодарил троих героев-курьеров и вручил молодым людям премии в размере 50 тысяч рублей.