Байден передаст полномочия президента Камале Харрис на время своей колоноскопии

Президент США Джо Байден временно передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока он будет находиться под анестезией в пятницу. Об этом сообщила журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, 78-летнему политику проведут исследование кишечника — колоноскопию, поэтому он будет находиться под седацией.

"Сегодня утром президент отправится в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр. Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию. Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002 и 2007 годах (и в соответствии с процедурой, изложенной в Конституции США), президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", — сообщила Псаки.