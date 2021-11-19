Байден передаст полномочия президента Камале Харрис на время своей колоноскопии
Деликатные детали медобследования политика стали известны широкой общественности с лёгкой руки Джен Псаки.
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Президент США Джо Байден временно передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока он будет находиться под анестезией в пятницу. Об этом сообщила журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, 78-летнему политику проведут исследование кишечника — колоноскопию, поэтому он будет находиться под седацией.
"Сегодня утром президент отправится в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр. Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию. Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002 и 2007 годах (и в соответствии с процедурой, изложенной в Конституции США), президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", — сообщила Псаки.
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он забыл имя министра и название Пентагона. А недавно в ходе брифинга президент забыл вопрос журналиста и "переименовал" столицу Катара. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.
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