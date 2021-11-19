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Опрос: Более половины россиян работают сверхурочно

Интересно, что мужчины чаще женщин соглашаются трудиться больше положенного.

19 ноября, 15:09
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Более половины россиян (57%) работают сверхурочно, причём мужчины перерабатывают чаще женщин. Таковы результаты исследования сервиса "Работа.ру", передаёт RT.

В частности, 42% респондентов признались, что работают сверхурочно более десяти часов в неделю. Каждый шестой (17%) опрошенный утверждает, что перерабатывает до четырёх часов в неделю. По 14% опрошенных рассказали, что трудятся сверхурочно до шести и до восьми часов в неделю, а каждый десятый (10%) — до двух часов. Только 3% опрошенных работают сверхурочно менее одного часа в неделю. А 43% счастливчиков заявили, что вообще не задерживаются на рабочем месте.

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Кстати, каждый второй россиянин признался, что нашёл работу по блату. А четверть опрошенных рассказали, что трудоустроились по объявлению или через кадровое агентство.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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