Опрос: Более половины россиян работают сверхурочно

В частности, 42% респондентов признались, что работают сверхурочно более десяти часов в неделю. Каждый шестой (17%) опрошенный утверждает, что перерабатывает до четырёх часов в неделю. По 14% опрошенных рассказали, что трудятся сверхурочно до шести и до восьми часов в неделю, а каждый десятый (10%) — до двух часов. Только 3% опрошенных работают сверхурочно менее одного часа в неделю. А 43% счастливчиков заявили, что вообще не задерживаются на рабочем месте.