Опрос: Более половины россиян работают сверхурочно
Интересно, что мужчины чаще женщин соглашаются трудиться больше положенного.
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Более половины россиян (57%) работают сверхурочно, причём мужчины перерабатывают чаще женщин. Таковы результаты исследования сервиса "Работа.ру", передаёт RT.
В частности, 42% респондентов признались, что работают сверхурочно более десяти часов в неделю. Каждый шестой (17%) опрошенный утверждает, что перерабатывает до четырёх часов в неделю. По 14% опрошенных рассказали, что трудятся сверхурочно до шести и до восьми часов в неделю, а каждый десятый (10%) — до двух часов. Только 3% опрошенных работают сверхурочно менее одного часа в неделю. А 43% счастливчиков заявили, что вообще не задерживаются на рабочем месте.
Ранее Лайф писал о самых необычных вакансиях в России. К примеру, в Москве ищут человека на должность "йога-сомелье", в Тамбове — "главного рыбовода", а "охотнику за привидениями" в Новосибирске обещают зарплату от 40 до 150 тысяч рублей в месяц.
Кстати, каждый второй россиянин признался, что нашёл работу по блату. А четверть опрошенных рассказали, что трудоустроились по объявлению или через кадровое агентство.
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