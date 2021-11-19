В Афганистане поблагодарили Россию за гуманитарную помощь

Атташе по культуре и образованию Республики Афганистан в Москве Шах Султан Акифи выразил благодарность за оказанную его стране гуманитарную помощь. В груз для Кабула входили не только продукты, но и товары первой необходимости.

"РФ всегда исторически была дружественной страной Афганистану. Дипломатическим отношениям между нашими странами больше 100 лет. Россия всегда помогала Афганистану в труднейшие дни жизни афганского народа. Как афганец, хочу передать слова благодарности руководству РФ за то, что приняло решение отправить афганскому народу гуманитарную помощь", — сказал он в беседе с RT.

Он отметил, что эвакуация афганцев, которые также являются гражданами России, очень хорошее и полезное решение. Также Шах Султан Акифи выразил надежду, что продолжится эвакуация тех афганцев, которые хотят и могут легально приехать в Россию. Он добавил, что, по его данным, РФ может до конца ноября ещё дважды предоставить такую помощь Афганистану.