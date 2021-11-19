НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Афганистане поблагодарили Россию за гуманитарную помощь

Там также назвали верным решением то, что из страны вывезли афганцев с гражданством РФ.

19 ноября, 15:04
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Атташе по культуре и образованию Республики Афганистан в Москве Шах Султан Акифи выразил благодарность за оказанную его стране гуманитарную помощь. В груз для Кабула входили не только продукты, но и товары первой необходимости.

"РФ всегда исторически была дружественной страной Афганистану. Дипломатическим отношениям между нашими странами больше 100 лет. Россия всегда помогала Афганистану в труднейшие дни жизни афганского народа. Как афганец, хочу передать слова благодарности руководству РФ за то, что приняло решение отправить афганскому народу гуманитарную помощь", — сказал он в беседе с RT.

В Кабуле поблагодарили Путина за гуманитарную помощь

В Кабуле поблагодарили Путина за гуманитарную помощь

Он отметил, что эвакуация афганцев, которые также являются гражданами России, очень хорошее и полезное решение. Также Шах Султан Акифи выразил надежду, что продолжится эвакуация тех афганцев, которые хотят и могут легально приехать в Россию. Он добавил, что, по его данным, РФ может до конца ноября ещё дважды предоставить такую помощь Афганистану.

Напомним, по поручению Владимира Путина Минобороны РФ доставило в Афганистан гуманитарную помощь, а затем эвакуировало оттуда более 200 человек — не только россиян, но и граждан других стран.

Путин: События в Афганистане требуют новых мер безопасности на южных рубежах РФ

Путин: События в Афганистане требуют новых мер безопасности на южных рубежах РФ

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1