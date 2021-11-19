Суд отправил под домашний арест Самарина из столичного главка МЧС

"Постановлением Пресненского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Самарина В.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), сроком до 18 января 2022 года", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве по подозрению во взяточничестве задержаны два высокопоставленных сотрудника столичного главка МЧС России. Помимо Самарина, по нашим данным, речь шла о первом заме руководителя ГУ МЧС России по Москве Андрее Мищенко. Оба проходят по делу о взятке, но, о каких эпизодах и суммах идёт речь, пока не уточняется.