Суд отправил под домашний арест Самарина из столичного главка МЧС
По данным Лайфа, он проходит по делу о взятке, как и заместитель главы ГУ МЧС России по Москве Андрей Мищенко.
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Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест начальника отдела антикризисного управления столичного главка МЧС Виктора Самарина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.
"Постановлением Пресненского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Самарина В.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), сроком до 18 января 2022 года", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве по подозрению во взяточничестве задержаны два высокопоставленных сотрудника столичного главка МЧС России. Помимо Самарина, по нашим данным, речь шла о первом заме руководителя ГУ МЧС России по Москве Андрее Мищенко. Оба проходят по делу о взятке, но, о каких эпизодах и суммах идёт речь, пока не уточняется.
Напомним, что ранее председателя Союза десантников Урала Евгения Тетерина тоже задержали по делу о взятке.
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