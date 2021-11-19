Убийца медсестры из Владимирской области и её мамы сознался в расправе, но назвать мотив не смог

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу убийце молодой медсестры и её матери в городе Коврове во Владимирской области. Мужчина признал вину в жестокой расправе, но назвать мотив не смог, сообщает региональное СУ СКР. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ), ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"В ходе допроса вину в совершённом преступлении ковровчанин признал полностью, в содеянном раскаялся. Пояснить цели и мотивы совершённого преступления не смог. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении управления.

По версии следствия, 15 ноября 2021 года подозреваемый пришёл в гости к 42-летней знакомой. В какое-то время между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс женщине около 18 ударов ножом по голове и телу. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. Через некоторое время домой вернулась 22-летняя дочь женщины и начала кричать, увидев тело матери. Тогда злоумышленник набросился на неё и нанёс ей около 38 ударов ножом по голове и телу, от которых она тоже скончалась.