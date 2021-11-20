Саакашвили доставили в военный госпиталь в Гори

Бывшего президент Грузии Михаила Саакашвили перевезли из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь в Гори. Там он будет лечиться после длительной голодовки, сообщает портал "Sputnik Грузия".

Напомним, ранее депутат грузинского парламента Екатерина Херхеулидзе сообщила, что политик согласился на перевод в горийский госпиталь. Саакашвили сопровождали личный врач Николоз Кипшидзе, а также его адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили.