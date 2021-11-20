Саакашвили доставили в военный госпиталь в Гори
Политика сопровождали личный врач Николоз Кипшидзе, а также его адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили.
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Бывшего президент Грузии Михаила Саакашвили перевезли из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь в Гори. Там он будет лечиться после длительной голодовки, сообщает портал "Sputnik Грузия".
Напомним, ранее депутат грузинского парламента Екатерина Херхеулидзе сообщила, что политик согласился на перевод в горийский госпиталь. Саакашвили сопровождали личный врач Николоз Кипшидзе, а также его адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили.
Как уже писал Лайф, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после встречи с адвокатами унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам защитника политика, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". Ранее сообщалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога. Украинский омбудсмен Денисова пообещала лично проверить состояние политика.
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