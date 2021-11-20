Министр обороны Украины Резников пообщался с Нуланд о "противодействии" России
Отдельно стороны обсудили практические аспекты развития стратегического партнёрства между Киевом и Вашингтоном.
Фото © ТАСС / AP Photo
Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд взаимодействие в сфере безопасности. Этот вопрос поднимался в контексте "противодействия" России, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Незалежной.
"На встрече были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в контексте новых угроз безопасности, вызванных действиями Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Резников уверен, что для достижения тех целей, о которых договорились США и Украина, Киеву вновь необходимы реформы, а также дополнительные ресурсы и поддержка стратегических партнёров.
"Сильный тыл и армия, активное сотрудничество и поддержка партнёров — это лучший способ повысить шансы для политико-дипломатического урегулирования и обеспечения безопасности на восточной границе Европы", — приводит слова Резникова сайт МО Украины.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил перемещение ядерного оружия США в Восточную Европу. По его словам, это произойдёт, если Германия откажется от размещения таких вооружений у себя. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сценарий дальнейшего расширения НАТО на восток неприемлем для России.
Лента новостей
Псаки заявила, что Белый дом пока не готов анонсировать новый разговор Путина и Байдена
сегодня в 21:59
Эстония отправила Литве 105 км колючей проволоки для охраны границы с Белоруссией
сегодня в 21:56
Горящие машины и стрельба из фейерверков: Протесты против ковидных ограничений в Нидерландах переросли в массовые беспорядки
сегодня в 21:36
Комментариев: 0