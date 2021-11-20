Министр обороны Украины Резников пообщался с Нуланд о "противодействии" России

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд взаимодействие в сфере безопасности. Этот вопрос поднимался в контексте "противодействия" России, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Незалежной.

"На встрече были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в контексте новых угроз безопасности, вызванных действиями Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Резников уверен, что для достижения тех целей, о которых договорились США и Украина, Киеву вновь необходимы реформы, а также дополнительные ресурсы и поддержка стратегических партнёров.