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Министр обороны Украины Резников пообщался с Нуланд о "противодействии" России

Отдельно стороны обсудили практические аспекты развития стратегического партнёрства между Киевом и Вашингтоном.

19 ноября, 22:10

Фото © ТАСС / AP Photo

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд взаимодействие в сфере безопасности. Этот вопрос поднимался в контексте "противодействия" России, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Незалежной.

"На встрече были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в контексте новых угроз безопасности, вызванных действиями Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

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Резников уверен, что для достижения тех целей, о которых договорились США и Украина, Киеву вновь необходимы реформы, а также дополнительные ресурсы и поддержка стратегических партнёров.

"Сильный тыл и армия, активное сотрудничество и поддержка партнёров — это лучший способ повысить шансы для политико-дипломатического урегулирования и обеспечения безопасности на восточной границе Европы", приводит слова Резникова сайт МО Украины.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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