Эстония отправила Литве 105 км колючей проволоки для охраны границы с Белоруссией

Литва получила от Эстонии 105 километров колючей проволоки для установки заграждения на границе с Белоруссией. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абромавичюс на встрече с заместителем министра иностранных дел Эстонии Рейном Таммсааром.

"Литва получила от Эстонии 105 километров колючей проволоки для строительства заграждения вдоль литовско-белорусской границы", — сказано на сайте МВД Литвы.

Там также уточнили, что Эстония направила Литве 20 сотрудников и два дрона, которые будут заниматься охраной границы. Они окажут помощь в пресечении возросших потоков незаконных мигрантов из Белоруссии.

Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гумкоридор в Германию для двух тысяч беженцев. По словам пресс-секретаря лидера республики, Минск уже начал выполнять свои обещания, в то время как Евросоюз даже не приступил к переговорам на уровне экспертов.