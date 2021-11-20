Эстония отправила Литве 105 км колючей проволоки для охраны границы с Белоруссией
Также Таллин направил Вильнюсу 20 сотрудников и два дрона, которые будут заниматься охраной границы.
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Литва получила от Эстонии 105 километров колючей проволоки для установки заграждения на границе с Белоруссией. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абромавичюс на встрече с заместителем министра иностранных дел Эстонии Рейном Таммсааром.
"Литва получила от Эстонии 105 километров колючей проволоки для строительства заграждения вдоль литовско-белорусской границы", — сказано на сайте МВД Литвы.
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Там также уточнили, что Эстония направила Литве 20 сотрудников и два дрона, которые будут заниматься охраной границы. Они окажут помощь в пресечении возросших потоков незаконных мигрантов из Белоруссии.
Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гумкоридор в Германию для двух тысяч беженцев. По словам пресс-секретаря лидера республики, Минск уже начал выполнять свои обещания, в то время как Евросоюз даже не приступил к переговорам на уровне экспертов.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
А 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.
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