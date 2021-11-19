Военные Белоруссии могли помочь некоторым мигрантам попасть в Польшу из-за сочувствия. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы славяне, у нас есть сердца. Нашим военным известно, что мигранты направляются в Германию. Может быть, кто-то им помог. Я не буду с этим разбираться", — сказал Лукашенко, отрывок из интервью с которым был в пятницу вечером опубликован на сайте Би-би-си.

При этом он заявил, что не использует миграционный кризис для давления на Европу. Напротив, белорусский лидер недоволен тем, что мигранты стекаются в Польшу через его страну.

"Я говорил, что не буду задерживать мигрантов на границе, не буду их там держать, и если они по-прежнему продолжат туда стекаться, то я по-прежнему не буду их останавливать, потому что они едут не в моё государство, а в ваши страны. Но я их сюда не приглашал, и, если говорить честно, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь", — заявил политик.

Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гумкоридор в Германию для двух тысяч беженцев. По словам пресс-секретаря лидера республики, Минск уже начал выполнять свои обещания, в то время как Евросоюз даже не приступил к переговорам на уровне экспертов.

