"Мы славяне, у нас есть сердца": Лукашенко объяснил, почему белорусские военные могли помочь мигрантам попасть в Польшу
Политик в очередной раз подчеркнул, что Минск не имеет никакого отношения к миграционному кризису и тем более не использует его для давления на Евросоюз.
Фото © Сайт президента Белоруссии
Военные Белоруссии могли помочь некоторым мигрантам попасть в Польшу из-за сочувствия. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Мы славяне, у нас есть сердца. Нашим военным известно, что мигранты направляются в Германию. Может быть, кто-то им помог. Я не буду с этим разбираться", — сказал Лукашенко, отрывок из интервью с которым был в пятницу вечером опубликован на сайте Би-би-си.
При этом он заявил, что не использует миграционный кризис для давления на Европу. Напротив, белорусский лидер недоволен тем, что мигранты стекаются в Польшу через его страну.
"Я говорил, что не буду задерживать мигрантов на границе, не буду их там держать, и если они по-прежнему продолжат туда стекаться, то я по-прежнему не буду их останавливать, потому что они едут не в моё государство, а в ваши страны. Но я их сюда не приглашал, и, если говорить честно, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь", — заявил политик.
Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гумкоридор в Германию для двух тысяч беженцев. По словам пресс-секретаря лидера республики, Минск уже начал выполнять свои обещания, в то время как Евросоюз даже не приступил к переговорам на уровне экспертов.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
А 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.
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