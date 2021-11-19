В США присяжные признали невиновным подростка, убившего двух человек во время беспорядков
17-летний Кайл Риттенхаус застрелил двух участников погромов в городе Кеноша в августе прошлого года.
Кадр из видео © Twitter / ColumbiaBugle
В США присяжные признали невиновным подростка, убившего двух человек во время беспорядков. Видео © Twitter / ColumbiaBugle
Американские присяжные признали невиновным Кайла Риттенхауса, который в августе 2020 года застрелил двух человек во время беспорядков в городе Кеноша (штат Висконсин) и ранил ещё одного. Это стало известно из трансляции заседания суда в городе Мэдисон.
Стоит отметить, что 17-летнего Риттенхауса освободили под залог в два миллиона долларов ещё в ноябре прошлого года. Принятие вердикта заняло у присяжных четыре дня. Несмотря на их решение, молодому человеку могут грозить гражданские иски от родственников жертв.
У здания суда собралось несколько десятков человек, около половины — журналисты. В целом обстановка спокойная, никто не проявляет агрессии.
Напомним, Риттенхаус застрелил двух человек и ранил ещё одного во время беспорядков в Кеноше, начавшихся после того, как полицейские несколько раз выстрелили в спину темнокожему Джейкобу Блейку. Всё это произошло на фоне массовых протестов, захлестнувших США после того, как при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд.
Жертвами Риттенхауса стали два участника погромов — 36-летний Джозеф Розенбаум и 26-летний Энтони Хабер. Ранение получил 36-летний Гайге Гросскройц, у которого во время инцидента был пистолет. Сначала подросток скрылся с места происшествия, однако затем сдался властям в соседнем штате Иллинойс. Все участники конфликта были белые. Дело Риттенхауса стало резонансным в США. Слова поддержки подростку высказывали республиканцы, выступающие за право на самооборону и владение оружием и негативно оценивающие беспорядки после убийства Джорджа Флойда. В свою очередь те, кто поддерживал протесты, называли Риттенхауса террористом, убийцей мирных жителей и требовали сурового наказания для него.
Ранее Лайф сообщал, что памятник Джорджу Флойду в Нью-Йорке облили краской второй раз за четыре месяца. При этом установленные на той же площади изваяния двух других афроамериканцев не пострадали.
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