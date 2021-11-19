В США присяжные признали невиновным подростка, убившего двух человек во время беспорядков. Видео © Twitter / ColumbiaBugle

Американские присяжные признали невиновным Кайла Риттенхауса, который в августе 2020 года застрелил двух человек во время беспорядков в городе Кеноша (штат Висконсин) и ранил ещё одного. Это стало известно из трансляции заседания суда в городе Мэдисон.

Стоит отметить, что 17-летнего Риттенхауса освободили под залог в два миллиона долларов ещё в ноябре прошлого года. Принятие вердикта заняло у присяжных четыре дня. Несмотря на их решение, молодому человеку могут грозить гражданские иски от родственников жертв.

У здания суда собралось несколько десятков человек, около половины — журналисты. В целом обстановка спокойная, никто не проявляет агрессии.

Жертвами Риттенхауса стали два участника погромов — 36-летний Джозеф Розенбаум и 26-летний Энтони Хабер. Ранение получил 36-летний Гайге Гросскройц, у которого во время инцидента был пистолет. Сначала подросток скрылся с места происшествия, однако затем сдался властям в соседнем штате Иллинойс. Все участники конфликта были белые. Дело Риттенхауса стало резонансным в США. Слова поддержки подростку высказывали республиканцы, выступающие за право на самооборону и владение оружием и негативно оценивающие беспорядки после убийства Джорджа Флойда. В свою очередь те, кто поддерживал протесты, называли Риттенхауса террористом, убийцей мирных жителей и требовали сурового наказания для него.