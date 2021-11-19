Глава Минпросвещения Кравцов исключил введение QR-кодов для учителей в школах

Введение системы QR-кодов для учителей в школах не обсуждается, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Также Кравцов ответил на вопрос о допуске в школы только вакцинированных от коронавируса учеников.

Ранее замглавы Минздрава Олег Салагай рассказал о пользе детской вакцинации от коронавируса. По его словам, регистрация детской вакцины от ковида внесёт весомый вклад в защиту здоровья подрастающего поколения. Как стало известно в пятницу, в Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привили 400 детей. Препарат "Спутник М" планируют протестировать на трёх тысячах ребят в возрасте от 12 до 17 лет.