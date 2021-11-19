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Глава Минпросвещения Кравцов исключил введение QR-кодов для учителей в школах

Таким же образом министр ответил на вопрос о допуске к очной учёбе лишь вакцинированных детей.

19 ноября, 19:28

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Введение системы QR-кодов для учителей в школах не обсуждается, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Этот вопрос не обсуждается", — подчеркнул министр в беседе с журналистами.

Министр Кравцов: Регионы должны сами принимать решения по борьбе с ковидом в школах

Министр Кравцов: Регионы должны сами принимать решения по борьбе с ковидом в школах

Также Кравцов ответил на вопрос о допуске в школы только вакцинированных от коронавируса учеников.

Ранее замглавы Минздрава Олег Салагай рассказал о пользе детской вакцинации от коронавируса. По его словам, регистрация детской вакцины от ковида внесёт весомый вклад в защиту здоровья подрастающего поколения. Как стало известно в пятницу, в Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привили 400 детей. Препарат "Спутник М" планируют протестировать на трёх тысячах ребят в возрасте от 12 до 17 лет.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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