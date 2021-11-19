В Москве на вакцинацию от ковида записывается 150 тысяч человек в неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице еженедельно записывается на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции около 150 тысяч человек и интерес к прививкам по-прежнему не ослабевает.

"Интерес к вакцинации от CoViD-19 не ослабевает. Достаточно много граждан записываются, где-то за неделю порядка 150 тысяч. Это хороший темп. Ежедневно прививаются десятки тысяч человек", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Градоначальник при этом напомнил жителям столицы, которые прошли вакцинацию более шести месяцев назад, о необходимости повторно сделать прививку. Он сказал, что по истечении этого срока падают титры, защищённость уменьшается.