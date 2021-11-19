В Москве на вакцинацию от ковида записывается 150 тысяч человек в неделю
По словам Собянина, в столице каждый день прививаются десятки тысяч горожан.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице еженедельно записывается на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции около 150 тысяч человек и интерес к прививкам по-прежнему не ослабевает.
"Интерес к вакцинации от CoViD-19 не ослабевает. Достаточно много граждан записываются, где-то за неделю порядка 150 тысяч. Это хороший темп. Ежедневно прививаются десятки тысяч человек", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
Градоначальник при этом напомнил жителям столицы, которые прошли вакцинацию более шести месяцев назад, о необходимости повторно сделать прививку. Он сказал, что по истечении этого срока падают титры, защищённость уменьшается.
Ранее столичный мэр рассказал, насколько снизилась заболеваемость коронавирусом в Москве после нерабочих дней. Эффект от введения этой меры столичные власти оценили как "очень хороший".
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