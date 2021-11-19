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Свердловский областной суд признал законным введение QR-кодов в регионе

Данные меры объявили в субъекте РФ с конца октября на фоне роста заболеваемости ковидом.

19 ноября, 16:33
<p>Фото © ТАСС / Коротченко Максим</p>

Фото © ТАСС / Коротченко Максим

Свердловский областной суд отклонил коллективную жалобу, в которой истцы пытались оспорить пункт указа губернатора о доступе в отдельные учреждения по QR-коду о вакцинации от ковида. Инстанция признала законным введение системы QR-кодов в регионе.

"Коллективное административное исковое заявление <…> оставить без удовлетворения", — объявил судья.

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Напомним, в Свердловской области решили ввести систему QR-кодов из-за коронавируса с конца октября. Она начала действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах, в учреждениях культуры, салонах красоты, санаториях, ТЦ, предприятиях общественного питания и фитнес-клубах.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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