Свердловский областной суд признал законным введение QR-кодов в регионе

Свердловский областной суд отклонил коллективную жалобу, в которой истцы пытались оспорить пункт указа губернатора о доступе в отдельные учреждения по QR-коду о вакцинации от ковида. Инстанция признала законным введение системы QR-кодов в регионе.

Напомним, в Свердловской области решили ввести систему QR-кодов из-за коронавируса с конца октября. Она начала действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах, в учреждениях культуры, салонах красоты, санаториях, ТЦ, предприятиях общественного питания и фитнес-клубах.