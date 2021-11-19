Минюст объявил "Честные выборы" и Иркутский союз библиофилов СМИ-иноагентами

Министерство юстиции РФ добавило в список СМИ-иноагентов ООО "Честные выборы"* и Иркутский союз библиофилов*.

"В соответствии с распоряжениями Минюста России от 19 ноября 2021 г. в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включены Фонд развития книжной культуры "Иркутский союз библиофилов" и общество с ограниченной ответственностью "Честные выборы", — говорится на сайте министерства.

Как отметили в ведомстве, решение принято после соответствующей просьбы данных организаций. В Минюсте пояснили, что в данном случае речь идёт о добросовестном выполнении учредителями "Честных выборов" и Иркутского союза библиофилов требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле не собираются прислушиваться к критике других стран по поводу закона об иноагентах. Как подчеркнул в октябре Дмитрий Песков, речь идёт о нашем внутреннем законодательстве и мы не намерены его ни с кем обсуждать.