Трое детей утонули в озере во Владимирской области, провалившись под лёд

Несчастный случай произошёл в посёлке Анопино в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, трое детей в возрасте восьми-девяти лет после уроков отправились на озеро, по неосторожности оказались в воде и утонули.

С заявлением о пропаже детей в полицию обратились родители. Школьные рюкзаки были найдены на берегу озера Лосиха. Предположительно, дети пришли к водоёму проверять лёд, тот треснул, не выдержав троих ребят. По данным источника, погибшими были восьмилетние двойняшки и их девятилетний приятель.

Региональное управление СКР уже возбудило по факту гибели детей дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".