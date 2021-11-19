НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Трое детей утонули в озере во Владимирской области, провалившись под лёд

По данным Лайфа, погибшие — восьмилетние двойняшки и их девятилетний приятель.

19 ноября, 18:39
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/club79367238" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Страница новостей"</a></p>

Фото © VK / "Страница новостей"

Несчастный случай произошёл в посёлке Анопино в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, трое детей в возрасте восьми-девяти лет после уроков отправились на озеро, по неосторожности оказались в воде и утонули.

С заявлением о пропаже детей в полицию обратились родители. Школьные рюкзаки были найдены на берегу озера Лосиха. Предположительно, дети пришли к водоёму проверять лёд, тот треснул, не выдержав троих ребят. По данным источника, погибшими были восьмилетние двойняшки и их девятилетний приятель.

Региональное управление СКР уже возбудило по факту гибели детей дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Житель Уфы спас провалившуюся под лёд девочку

Житель Уфы спас провалившуюся под лёд девочку

Подобная трагедия случилась несколько дней назад в Челябинской области — двое детей провалились под лёд и утонули. По предварительным данным, ребята гуляли по едва замёрзшему озеру без присмотра взрослых.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1