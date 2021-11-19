Жители Болгарии ответили на слова своего президента о принадлежности Крыма
Большинство пользователей согласились с мнением главы государства.
Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
Читатели болгарских газет живо отреагировали на высказывание своего президента Румена Радева, в котором тот назвал Крым российским. Своим мнением жители республики поделились в комментариях под публикациями местных изданий Dnes и "Факты".
Большинство встало на сторону главы государства, признав Крым российским. В качестве аргумента некоторые комментаторы напомнили историю полуострова. По их мнению, тот факт, что в 1956 году Никита Хрущёв "решил сыграть в Деда Мороза и подарить его Украине, позже оказался недоразумением".
"И где он (Радев. — Прим. Лайфа) солгал, сказав, что Крым российский? Ну раз вы такие правоверные натовцы, идите получайте от русских, только нас не надо приносить в жертву", — пишет читатель под ником Да,бе.
"Крым снова русский, это факт. Признают это или нет, абсолютно неважно, только повод всяким философам языками почесать", — согласился комментатор под псевдонимом Бачо Киро.
Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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