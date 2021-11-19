Жители Болгарии ответили на слова своего президента о принадлежности Крыма

Читатели болгарских газет живо отреагировали на высказывание своего президента Румена Радева, в котором тот назвал Крым российским. Своим мнением жители республики поделились в комментариях под публикациями местных изданий Dnes и "Факты".

Большинство встало на сторону главы государства, признав Крым российским. В качестве аргумента некоторые комментаторы напомнили историю полуострова. По их мнению, тот факт, что в 1956 году Никита Хрущёв "решил сыграть в Деда Мороза и подарить его Украине, позже оказался недоразумением".

"И где он (Радев. — Прим. Лайфа) солгал, сказав, что Крым российский? Ну раз вы такие правоверные натовцы, идите получайте от русских, только нас не надо приносить в жертву", — пишет читатель под ником Да,бе.

"Крым снова русский, это факт. Признают это или нет, абсолютно неважно, только повод всяким философам языками почесать", — согласился комментатор под псевдонимом Бачо Киро.