Мужчина погиб из-за взрыва боеприпаса на полигоне под Астраханью

Следователи в Астраханской области начали проверку по факту гибели 35-летнего мужчины в результате подрыва боеприпаса на военном полигоне Ашулук. Об этом сообщает СУ СКР по Астраханской области.

"19 ноября 2021 года двое жителей Ахтубинского района в возрасте 35 и 38 лет незаконно проникли на территорию закрытого военного полигона Ашулук с целью сбора металлолома, оставшегося при утилизации боеприпасов", — говорится в сообщении.

Во время сбора железа сдетонировал боеприпас, в результате чего 35-летний мужчина получил осколочное ранение головы. Он умер по дороге в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.