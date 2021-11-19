В Мордовии задержан начальник колонии, где отбывает наказание американец Уилан

Следователями задержан начальник исправительной колонии строгого режима № 17 в Мордовии, где отбывает наказание гражданин США Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж. Глава исправительного учреждения подозревается в получении взятки (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает СУ СКР по региону.

"По версии следствия, в октябре текущего года начальник исправительного учреждения получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от осуждённого за общее покровительство. Указанные устройства были переданы в качестве взятки подозреваемому через знакомого осуждённого", — говорится в сообщении ведомства.