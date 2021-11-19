В Мордовии задержан начальник колонии, где отбывает наказание американец Уилан
Он подозревается в получении техники и мобильного устройства в качестве взятки за так называемое общее покровительство.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Следователями задержан начальник исправительной колонии строгого режима № 17 в Мордовии, где отбывает наказание гражданин США Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж. Глава исправительного учреждения подозревается в получении взятки (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает СУ СКР по региону.
"По версии следствия, в октябре текущего года начальник исправительного учреждения получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от осуждённого за общее покровительство. Указанные устройства были переданы в качестве взятки подозреваемому через знакомого осуждённого", — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что противоправная деятельность полковника внутренней службы была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия при содействии отдела собственной безопасности регионального управления ФСИН. Подозреваемого задержали. Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.
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