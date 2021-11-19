Полицейские разглядели брата Нурмагомедова за рулём Camry на видео наезда на капитана

Полицейские узнали в водителе, сбившем одного из сотрудников ГИБДД в Дагестане, брата Хабиба Нурмагомедова Усмана. Как уточняет SHOT , автомобиль Camry был полностью тонирован, но окно с водительской стороны было открыто, водителя разглядеть всё-таки удалось.

Сравнив кадры с позднее появившимися в Сети фотографиями задержанного Нурмагомедова, силовики поняли, что за рулём автомобиля, который на скорости "задел" полицейского, был именно он. Эти показания были запротоколированы и переданы следствию.