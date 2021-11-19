Полицейские разглядели брата Нурмагомедова за рулём Camry на видео наезда на капитана
По словам правоохранителей, именно Усман управлял машиной и снёс одного из стражей порядка.
Скриншот видео © SHOT
Полицейские узнали в водителе, сбившем одного из сотрудников ГИБДД в Дагестане, брата Хабиба Нурмагомедова Усмана. Как уточняет SHOT, автомобиль Camry был полностью тонирован, но окно с водительской стороны было открыто, водителя разглядеть всё-таки удалось.
Сравнив кадры с позднее появившимися в Сети фотографиями задержанного Нурмагомедова, силовики поняли, что за рулём автомобиля, который на скорости "задел" полицейского, был именно он. Эти показания были запротоколированы и переданы следствию.
Ранее Лайф сообщал, что Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов сбили капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы. Сделали они это из-за того, что опаздывали на рейс в Москву. Вместо того чтобы остановиться, решили продолжить движение. В итоге в столице Нурмагомедова и его приятеля встречали сотрудники транспортной полиции. Вероятно, уже из отдела он и постил фотографии из зала, пытаясь запутать своих подписчиков. СК завёл уголовное дело. В настоящее время Идрисов находится под домашним арестом, Нурмагомедов был отпущен под обязательство о явке.
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