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По итогам переговоров Путина и Мирзиёева в Кремле подписано 18 документов

Особое внимание главы государств уделили дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

19 ноября, 17:18
<p>Фото © Официальный <a href="https://president.uz/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> президента Узбекистана</p>

Фото © Официальный сайт президента Узбекистана

В рамках визита лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным было подписано 18 документов. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. В целом в рамках визита подписано 18 двусторонних документов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что беседа лидеров двух государств прошла в искренней и дружеской атмосфере, стороны вновь подтвердили приверженность дальнейшему укреплению отношений стратегического партнёрства и союзничества. Они констатировали высокий уровень двусторонних отношений, основанных на стратегическом партнёрстве и союзничестве. Особое внимание было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Напомним, вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 ноября вступил в должность. Глава государства принёс присягу, обязавшись "строго следовать конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан".

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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