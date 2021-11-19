По итогам переговоров Путина и Мирзиёева в Кремле подписано 18 документов

В рамках визита лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным было подписано 18 документов. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. В целом в рамках визита подписано 18 двусторонних документов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что беседа лидеров двух государств прошла в искренней и дружеской атмосфере, стороны вновь подтвердили приверженность дальнейшему укреплению отношений стратегического партнёрства и союзничества. Они констатировали высокий уровень двусторонних отношений, основанных на стратегическом партнёрстве и союзничестве. Особое внимание было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.