Минск получил от Варшавы уведомление о приостановке грузового ж/д сообщения в Кузнице

Варшава официально уведомила Минск о намерении приостановить грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска Кузница с 21 ноября. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Госпогранкомитетом Белоруссии получено официальное письмо от польской стороны относительно её намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска Кузница", — говорится в сообщении в телеграм-канале ГПК.

В свою очередь белорусская сторона сообщила Польше о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска Брузги (с польской стороны — Кузница Белостоцкая). Госпогранкомитет проинформировал о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, и об отсутствии угрозы для польских коллег.