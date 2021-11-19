Минск получил от Варшавы уведомление о приостановке грузового ж/д сообщения в Кузнице
В свою очередь белорусская сторона сообщила Польше о готовности возобновить работу пункта пропуска Брузги.
Фото © Telegram / Пограничный комитет Белоруссии
Варшава официально уведомила Минск о намерении приостановить грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска Кузница с 21 ноября. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.
"Госпогранкомитетом Белоруссии получено официальное письмо от польской стороны относительно её намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска Кузница", — говорится в сообщении в телеграм-канале ГПК.
В свою очередь белорусская сторона сообщила Польше о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска Брузги (с польской стороны — Кузница Белостоцкая). Госпогранкомитет проинформировал о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, и об отсутствии угрозы для польских коллег.
Ранее Лайф писал, что Польша заявила о готовности закрыть с 21 ноября пункт пропуска Кузница на границе с Белоруссией. Республика принимает такое решение из соображений безопасности проходящего там железнодорожного движения и риска связанной с этим катастрофы.
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