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Минск получил от Варшавы уведомление о приостановке грузового ж/д сообщения в Кузнице

В свою очередь белорусская сторона сообщила Польше о готовности возобновить работу пункта пропуска Брузги.

19 ноября, 17:01
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/gpkgovby/884" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пограничный комитет Белоруссии</a></p>

Фото © Telegram / Пограничный комитет Белоруссии

Варшава официально уведомила Минск о намерении приостановить грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска Кузница с 21 ноября. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Госпогранкомитетом Белоруссии получено официальное письмо от польской стороны относительно её намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска Кузница", — говорится в сообщении в телеграм-канале ГПК.

В свою очередь белорусская сторона сообщила Польше о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска Брузги (с польской стороны — Кузница Белостоцкая). Госпогранкомитет проинформировал о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, и об отсутствии угрозы для польских коллег.

Польша насчитала на белорусской стороне КПП в Кузнице 3,5 тысячи мигрантов

Польша насчитала на белорусской стороне КПП в Кузнице 3,5 тысячи мигрантов

Ранее Лайф писал, что Польша заявила о готовности закрыть с 21 ноября пункт пропуска Кузница на границе с Белоруссией. Республика принимает такое решение из соображений безопасности проходящего там железнодорожного движения и риска связанной с этим катастрофы.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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