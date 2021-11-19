Путин утвердил новые правила обмена валюты без паспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пороговой суммы для операций по обмену валюты и операций по замене повреждённых банкнот, при которых идентификация клиента по паспорту не производится.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, идентификация физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении таких операций на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей. До сих пор пороговая сумма, при которой идентификация клиента не проводится, составляет 15 тысяч рублей.

Исключение составляют случаи, когда у работников банков возникают подозрения, что данная финансовая операция осуществляется в целях отмывания полученных преступным путём доходов или финансирования терроризма. В остальном же новый закон призван упростить процедуру взаимодействия физлиц с кредитными организациями в операциях по обмену и замене банкнот различных достоинств.