Экс-замглавы Минпросвещения Ракову обвинили в хищении ещё 20 млн рублей

Следователи ГУМВД по Москве предъявили новое обвинение бывшим заместителю главы Минпросвещения Марине Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгению Заку. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Марине Раковой и Евгению Заку инкриминируется статья "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение". Новый эпизод связан с фиктивным трудоустройством людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

"По версии следствия, в 2018 году указанные лица вступили в преступный сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым в целях хищения денежных средств вуза. Используя своё служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением данного образовательного учреждения", — уточнили в пресс-центре.

При этом в период с 2018 по 2020 год этим сотрудникам выдавалась зарплата, несмотря на то что в действительности они не работали в РАНХиГС. Следователи оценили ущерб от фиктивного трудоустройства в вузе более чем в 20 млн рублей.