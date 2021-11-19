Экс-замглавы Минпросвещения Ракову обвинили в хищении ещё 20 млн рублей
По версии следствия, новый эпизод связан с фиктивным трудоустройством людей в РАНХиГС.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Следователи ГУМВД по Москве предъявили новое обвинение бывшим заместителю главы Минпросвещения Марине Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгению Заку. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Марине Раковой и Евгению Заку инкриминируется статья "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение". Новый эпизод связан с фиктивным трудоустройством людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
"По версии следствия, в 2018 году указанные лица вступили в преступный сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым в целях хищения денежных средств вуза. Используя своё служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением данного образовательного учреждения", — уточнили в пресс-центре.
При этом в период с 2018 по 2020 год этим сотрудникам выдавалась зарплата, несмотря на то что в действительности они не работали в РАНХиГС. Следователи оценили ущерб от фиктивного трудоустройства в вузе более чем в 20 млн рублей.
Напомним, что суд арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову по обвинению в мошенничестве. Ей вменялось хищение бюджетных средств суммой свыше 50 миллионов рублей, выделенных на госпроект "Учитель года". Также по делу были задержаны ректор Шанинки Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко и исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Никто из них вину не признаёт.
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