Министр обороны Белоруссии указал на доказательства подготовки НАТО к войне

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что расценивает наращивание сил НАТО у границ страны и усиление военной составляющей Польши как "комплекс мероприятий подготовки к войне".

"Нас это всё очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий. Я, как человек военный, понимаю, что это всё комплекс мероприятий подготовки к войне", — сказал генерал-лейтенант в интервью телеканалу Al Jazeera.

Министр подчеркнул, что причины усиления войск НАТО ему совершенно не ясны, а распространённые на Западе сообщения о "военной угрозе" со стороны России — это "выдумки, чтобы оправдать милитаризацию перед своим обществом". Он напомнил, что Россия — стратегический союзник Белоруссии. По мнению Хренина, спрогнозировать развитие событий на данный момент тяжело. Он также сравнил нынешнее положение дел с событиями перед Великой Отечественной войной.

"Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определённой подготовки горячего момента", — заявил он.