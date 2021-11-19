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Министр обороны Белоруссии указал на доказательства подготовки НАТО к войне

Генерал-лейтенант выразил беспокойство из-за действий военного блока у рубежей республики.

19 ноября, 17:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что расценивает наращивание сил НАТО у границ страны и усиление военной составляющей Польши как "комплекс мероприятий подготовки к войне".

"Нас это всё очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий. Я, как человек военный, понимаю, что это всё комплекс мероприятий подготовки к войне", — сказал генерал-лейтенант в интервью телеканалу Al Jazeera.

Министр подчеркнул, что причины усиления войск НАТО ему совершенно не ясны, а распространённые на Западе сообщения о "военной угрозе" со стороны России — это "выдумки, чтобы оправдать милитаризацию перед своим обществом". Он напомнил, что Россия — стратегический союзник Белоруссии. По мнению Хренина, спрогнозировать развитие событий на данный момент тяжело. Он также сравнил нынешнее положение дел с событиями перед Великой Отечественной войной.

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"Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определённой подготовки горячего момента", — заявил он.

Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гумкоридор в Германию для двух тысяч беженцев. По словам пресс-секретаря лидера республики, Минск уже начал выполнять свои обещания, в то время как Евросоюз даже не приступил к переговорам на уровне экспертов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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